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ПСВ - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСВ - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" проведет выездной матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 с ПСВ.
"Горняки" в минувшем туре обыграли "Янг Бойз" (2:1). До это были поражения от "Арсенала" (0:1) и "Аталанты" (0:3), а также нулевая ничья с "Болоньей" (0:0).
Нидерландцы стартовали в Лиге чемпионов с поражения от "Ювентуса" (3:1). Затем они сыграли вничью со "Спортингом" (1:1) и "ПСЖ" (1:1), после чего разгромили "Жирону" (4:0).
"Шахтер" с 4 пунктами занимает 28-е место в турнирной таблице. ПСВ идет на 24-й строчке, набрав 5 очков.
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Матч ПСВ - "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Игра пройдет в Эйндховене на стадионе "Филипс".
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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