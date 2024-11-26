ПСВ - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Шахтер" проведет выездной матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 с ПСВ.

"Горняки" в минувшем туре обыграли "Янг Бойз" (2:1). До это были поражения от "Арсенала" (0:1) и "Аталанты" (0:3), а также нулевая ничья с "Болоньей" (0:0).

Нидерландцы стартовали в Лиге чемпионов с поражения от "Ювентуса" (3:1). Затем они сыграли вничью со "Спортингом" (1:1) и "ПСЖ" (1:1), после чего разгромили "Жирону" (4:0).

"Шахтер" с 4 пунктами занимает 28-е место в турнирной таблице. ПСВ идет на 24-й строчке, набрав 5 очков.

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Матч ПСВ - "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Игра пройдет в Эйндховене на стадионе "Филипс".

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO.

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