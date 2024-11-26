  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ПСВ - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСВ - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

ПСВ - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСВ - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" проведет выездной матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 с ПСВ.

Favbet
1.44
5.20
7.00
Узнать больше

"Горняки" в минувшем туре обыграли "Янг Бойз" (2:1). До это были поражения от "Арсенала" (0:1) и "Аталанты" (0:3), а также нулевая ничья с "Болоньей" (0:0).

Нидерландцы стартовали в Лиге чемпионов с поражения от "Ювентуса" (3:1). Затем они сыграли вничью со "Спортингом" (1:1) и "ПСЖ" (1:1), после чего разгромили "Жирону" (4:0).

"Шахтер" с 4 пунктами занимает 28-е место в турнирной таблице. ПСВ идет на 24-й строчке, набрав 5 очков.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч ПСВ - "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Игра пройдет в Эйндховене на стадионе "Филипс".

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча ПСВ - Шахтер
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Марко Розе - перед матчем с Интером: Просто обороняться будет недостаточно
yellow-arrow
Спортинг - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Байер – Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости