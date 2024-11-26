Удастся ли Игнатенко с одноклубниками добыть первые еврокубковые очки?! Слован - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В пятом туре Лиги чемпионов встретятся между собой "Слован" и "Милан". Итальянцы являются фаворитами этой встречи, поэтому осечка в этом матче будет считаться сенсацией. Обе команды имеют достаточно слабые результаты в еврокубке (0 очков у словаков и 6 у "россонери"), и "небесно-голубым" уже нечего терять, так что игра может получиться на удивление открытой и результативной.

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Лига чемпионов. 5-й тур

"Слован" - "Милан"

26 ноября, 19:45. Братислава, "Национальный стадион"

Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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