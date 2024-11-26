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Удастся ли Игнатенко с одноклубниками добыть первые еврокубковые очки?! Слован - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Слован – Милан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Удастся ли Игнатенко с одноклубниками добыть первые еврокубковые очки?! Слован - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

В пятом туре Лиги чемпионов встретятся между собой "Слован" и "Милан". Итальянцы являются фаворитами этой встречи, поэтому осечка в этом матче будет считаться сенсацией. Обе команды имеют достаточно слабые результаты в еврокубке (0 очков у словаков и 6 у "россонери"), и "небесно-голубым" уже нечего терять, так что игра может получиться на удивление открытой и результативной.

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Лига чемпионов. 5-й тур
"Слован" - "Милан"
26 ноября, 19:45. Братислава, "Национальный стадион"
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу Слован — Мілан
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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