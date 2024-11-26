Янг Бойз - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В пятом туре Лиги чемпионов "Янг Бойз" постарается одержать свою первую победу в рамках ЛЧ. "Аталанта", в свою очередь, сделает все, чтобы не допустить гол в ворота Марко Карнесекки.

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Лига чемпионов, пятый тур

26 ноября, 22:00. Берн. Стадион "Ванкдор"

Главный арбитр: Манфредас Лукьянчукас

Янг Бойз - Аталанта

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8