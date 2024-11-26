Микель Артета ссылается на невезение из-за серии без забитых мячей на выезде в Лиге чемпионов, которая состоит из четырех матчей

Сегодня в Лиссабоне "Арсенал" встретится со "Спортингом". Команда Микеля Артеты испытывает трудности с голами в выездных поединках, поскольку лондонцы в последних четырех еврокубковых матчах не забили ни одного мяча. На предматчевой пресс-конференции Микель Артета отметил, что они настроены прервать эту неприятную серию.

"Я бы не сказал, что это самое важное, но эффективность, которую мы продемонстрировали в воротах, на этом уровне, с тем количеством моментов, которые вы обычно создаете в Лиге чемпионов, не была на том уровне, который нужен для того, чтобы постоянно побеждать. Я всегда говорю, что Лига чемпионов - это про штрафные площадки, маленькие зоны и детали, и вы должны иметь все это в своем распоряжении, чтобы выиграть, особенно на выезде. Это правда, что нам нужно улучшать результаты и мы должны найти пути, чтобы понять, чего нам не хватало. Иногда это была нехватка эффективности, если быть честными, а иногда разные аспекты, и это следующий шаг, который мы должны сделать как команда. Если говорить о "Спортинге" и о том, чего они достигли, то это было невероятно. И мы также очень прогрессировали по сравнению с тем, где мы были два года назад, поэтому это будет хорошим испытанием", - заявил Микель Артета.

Добавим, что матч "Спортинг" - "Арсенал" состоится 26 ноября в 22:00.