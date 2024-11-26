Штурм - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Виктор Цыганов вернулся в состав "Жироны" после травмы, поэтому вингера сборной Украины, вполне вероятно, увидим на поле в матче пятого тура Лиги чемпионов.

В этом матче "Жирона" сыграет против чемпиона Австрии "Штурма", которому очень трудно выдерживать конкуренцию среди элитных команд Европы. "Штурм" еще не набирал очков в этой Лиге чемпионов.

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Матч "Штурм" - "Жирона" состоится в среду, 27-го ноября 2024-го года, в 19:45. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть футбол можно будет на MEGOGO Футбол 3.

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