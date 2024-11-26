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Штурм - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Штурм - Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Цыганов вернулся в состав "Жироны" после травмы, поэтому вингера сборной Украины, вполне вероятно, увидим на поле в матче пятого тура Лиги чемпионов.
В этом матче "Жирона" сыграет против чемпиона Австрии "Штурма", которому очень трудно выдерживать конкуренцию среди элитных команд Европы. "Штурм" еще не набирал очков в этой Лиге чемпионов.
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Матч "Штурм" - "Жирона" состоится в среду, 27-го ноября 2024-го года, в 19:45. Онлайн прямую видеотрансляцию матча обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть футбол можно будет на MEGOGO Футбол 3.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции. Она доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
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