Байер – Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Представляем встречу чемпиона и вице-чемпиона прошлых кампаний Бундеслиг: немецкой и австрийской, соответственно. Конечно, речь идет об очном поединке "Байера" Хаби Алонсо и "Зальцбурга" Пепейна Лейндерса. Интереса этому противостоянию для украинских болельщиков добавляет тот факт, что рассудит это противостояние бригада арбитров из УПЛ во главе с Николаем Балакиным.

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Лига чемпионов. 5-й тур

"Байер" - "Зальцбург"

26 ноября, 22:00. Леверкузен, "Бай-Арена"

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7

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