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Байер – Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Байер – Зальцбург: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представляем встречу чемпиона и вице-чемпиона прошлых кампаний Бундеслиг: немецкой и австрийской, соответственно. Конечно, речь идет об очном поединке "Байера" Хаби Алонсо и "Зальцбурга" Пепейна Лейндерса. Интереса этому противостоянию для украинских болельщиков добавляет тот факт, что рассудит это противостояние бригада арбитров из УПЛ во главе с Николаем Балакиным.
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Лига чемпионов. 5-й тур
"Байер" - "Зальцбург"
26 ноября, 22:00. Леверкузен, "Бай-Арена"
Главный судья: Николай Балакин (Украина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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