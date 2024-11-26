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Байер – Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Байер – Зальцбург: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Байер – Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представляем встречу чемпиона и вице-чемпиона прошлых кампаний Бундеслиг: немецкой и австрийской, соответственно. Конечно, речь идет об очном поединке "Байера" Хаби Алонсо и "Зальцбурга" Пепейна Лейндерса. Интереса этому противостоянию для украинских болельщиков добавляет тот факт, что рассудит это противостояние бригада арбитров из УПЛ во главе с Николаем Балакиным.

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Лига чемпионов. 5-й тур
"Байер" - "Зальцбург"
26 ноября, 22:00. Леверкузен, "Бай-Арена"
Главный судья: Николай Балакин (Украина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 7

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Трансляція матчу Баєр — Зальцбург
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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