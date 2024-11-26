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Спортинг - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Спортинг - Арсенал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Спортинг - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Половина группового этапа Лиги чемпионов уже позади. Ее вторую часть предлагаем начать с просмотра интересного противостояния португальского "Спортинга" и английского "Арсенала".

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Лига чемпионов. 5 тур

26.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Главный арбитр: Шимон Марциньяк (Польша)

Спортинг - Арсенал. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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