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Спортинг - Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Спортинг - Арсенал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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Половина группового этапа Лиги чемпионов уже позади. Ее вторую часть предлагаем начать с просмотра интересного противостояния португальского "Спортинга" и английского "Арсенала".
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Лига чемпионов. 5 тур
26.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)
Главный арбитр: Шимон Марциньяк (Польша)
Спортинг - Арсенал. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5
Трансляція матчу Спортінг - АрсеналСмотреть трансляцию
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