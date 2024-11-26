Марко Розе - перед матчем с Интером: Просто обороняться будет недостаточно

Положение "Лейпцига" после четырех туров в Лиге чемпионов является катастрофическим, поскольку немецкий клуб не добыл еще ни одного очка. Перед поединком против "Интера" тренер "быков" Марко Розе отметил, что его игроки должны верить в то, что они смогут добыть положительный результат с таким соперником.

""Интер" имеет хорошую сторону с большим количеством индивидуальных качеств. У них также есть тренер, который имел большой успех в течение нескольких лет. У него есть четкие идеи и команда, которая хорошо защищается, но в то же время создает давление. Они имеют четкую систему 3-5-2 и используют темп Маркуса Тюрама впереди, которого я знаю еще со времен моего пребывания в "Гладбахе". Хакан Чалханоглу является центром их игры. Просто обороняться будет недостаточно; мы должны играть в футбол с мужеством и терпением, в идеале - с остротой. Мы должны иметь уверенность, но если ее не хватает, мы должны будем заставить ее через сильные перехваты и высокую интенсивность. Мы должны верить в себя и должны показать лучший результат. Однажды я приехал сюда с менхенгладбахской "Боруссией". Стадион тогда, к сожалению, был пуст, потому что это было во время пандемии. На этот раз я с нетерпением жду электрической атмосферы", - заявил Марко Розе.

Добавим, что матч "Интер" - "Лейпциг" состоится 26 ноября в 22:00 на стадионе "Джузеппе Меацца".