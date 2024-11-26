Болонья - Лилль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В матче пятого тура Лиги чемпионов французский "Лилль" приедет в гости к "Болонье".

Итальянская команда начала этот сезон в еврокубках с нулевой ничьей в домашнем поединке против донецкого "Шахтера", но в следующих трех турах были три поражения подряд, и сейчас они занимают 31-е место. "Болонья" остается единственной командой, которая в этом сезоне не смогла забить ни одного гола в турнире. "Лилль", благодаря победам над мадридским "Реалом" и "Атлетико" и ничьи с "Ювентусом", сейчас находится на 14-м месте, находясь в зоне, которая гарантирует выход в стадию плей-офф.

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Матч "Болонья" - "Лилль" состоится на стадионе "Ренато Даль'Ара" в среду, 27-го ноября. Начало игры в 22:00. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7.

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