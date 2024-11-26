Спарта - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В рамках пятого тура Лиги чемпионов пражская "Спарта" будет принимать на своем стадионе мадридский "Атлетико".

Мадридский клуб, который находится в неплохой форме в последних матчах, имеет неплохие шансы на улучшение своего положения в Лиге чемпионов против чешской команды, которая проиграла последние две игры в турнире и набрала только четыре очка в предыдущих матчах.

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Лига чемпионов. 5-й тур

Спарта - Атлетико

26 ноября, 19:45. Прага, "Летна"

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2