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Спарта - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Спарта - Атлетико: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках пятого тура Лиги чемпионов пражская "Спарта" будет принимать на своем стадионе мадридский "Атлетико".
Мадридский клуб, который находится в неплохой форме в последних матчах, имеет неплохие шансы на улучшение своего положения в Лиге чемпионов против чешской команды, которая проиграла последние две игры в турнире и набрала только четыре очка в предыдущих матчах.
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Лига чемпионов. 5-й тур
Спарта - Атлетико
26 ноября, 19:45. Прага, "Летна"
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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