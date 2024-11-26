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Бавария - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Бавария - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Бавария - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче пятого тура Лиги чемпионов "Бавария" сыграет против "Пари Сен-Жермен". Мюнхенский клуб находится на 17-м месте, а их французские коллеги по доминации на внутренней арене из "ПСЖ" находятся за пределами топ-24. Каждой команде нужны три очка в этом поединке.

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Лига чемпионов. 5-й тур
Бавария - ПСЖ
26 ноября, 22:00. Мюнхен, "Альянц Арена"
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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