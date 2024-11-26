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Виктор Дьокереш: Я всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

В этом сезоне нападающий дебютировал в самом престижном клубном европейском турнире

Виктор Дьокереш: Я всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Новина українською

Летом 2023 года Виктор Дьекереш присоединился к "Спортингу" из "Ковентри" за 24 миллиона евро. С тех пор он начал демонстрировать невероятный уровень результативности. Вместе с португальским клубом они впервые за три года выиграли местный чемпионат, а в этом сезоне шведский нападающий дебютировал в Лиге чемпионов.

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"Я всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов. Раньше я смотрел этот турнир по телевизору и отчаянно хотел быть там, на поле. Возможно, во время матча немного сложно посмотреть на себя со стороны, насладиться этим моментом. Я сыграл всего несколько матчей в Лиге чемпионов, поэтому я не чувствую, что оставил свой след в этом турнире", — сказал Дьекереш.

Напомним, что 26-летний Дьекереш забил пять голов в первых четырех матчах Лиги чемпионов. На данный момент он разделяет первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров турнира этого сезона вместе с такими игроками как Гарри Кейн, Рафинья и Роберт Левандовский.

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Также добавим, что за нападающим "Спортинга" Виктором Дьекерешом на матче Лиги чемпионов против "Арсенала" будут следить скауты ведущих европейских клубов.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Андрей Журба
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