UA-Футбол представляет соперника Шахтера (Донецк): ПСВ (Нидерланды)

Обыгрыш "Янг Бойз" (2:1) подарил донецкому "Шахтеру" надежду на то, что все же удастся зацепиться за плей-офф ЛЧ. По правде – надежда призрачная, но это не значит, что надо смиренно сложить руки в молитвенной позе и жаловаться вселенской силе на несправедливость.

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Как показала практика, с соперниками можно сражаться. "Бавария" допустила поражения против „Астон Виллы“ и „Барселоны“, „Боруссия“ Дортмунд вообще не радует стабильностью в течение сезона, а от „Бреста“ веет неизвестностью.

Все это будет потом, пока же настраиваемся на ПСВ – от этого поединка также зависит немало.

Общая история

ПСВ, основанный в августе 1913-го, за свою долгую историю написал немало славных страниц. Если меряться наградами, как лакмусовой бумажкой, определяющей качество, то их у эйндховенцев целых пятьдесят две. Амстердамский "Аякс", как главный антагонист и пример, удерживает уверенный отрыв, - тамошний музей насчитывает семьдесят две чашки, - однако и он уступает "красно-белым" по некоторым фронтам. Если что, то коллектив лидирует в Суперкубке Нидерландов – в активе рекордные четырнадцать трофеев.

1970-е-1980-е – стопроцентно лучший период за время существования ПСВ. Клуб напоминал о себе и в 1990-х, а в середине нулевых вообще добрался до 1/2-й Лиги чемпионов ("Милан" Карло Анчелотти протиснулся лишь благодаря правилу выездного гола), однако все эти вспышки быстро сводились на нет.

А вот более давняя эпоха – это действительно нечто. В 1978-м нидерландцы взяли Кубок УЕФА – на пути к самоутверждению на международной арене выбили североирландский "Гленавон", польский "Видзев", "Айнтрахт" из Брауншвейга, "Магдебург", "Барселону" и "Бастию". Здесь нет ничего удивительного – в составе блистали Ян ван Беверен, Губ Стевенс и братья Ван ден Керкхоф, считавшиеся ценными "винтиками" тотального футбола и дважды дошедшие до решающей стадии ЧМ (1974, 1978).

В 1988-м ПСВ, у руля которого орудовал уважаемый Гус Гиддинк, произвел фурор в Кубке европейских чемпионов – команда справилась с "Галатасараем", венским "Рапидом", "Бордо", мадридским "Реалом" и в серии пенальти вырвала победу над "Бенфикой". Таким образом "красно-белые" присоединились к "Аяксу" и "Фейеноорду", которые ранее брали "ушастый" кубок, и стали одними из немногих, кому покорился требл. Рональд Куман, Вим Кифт и Эрик Геретс попотели на славу.

Вспомним еще несколько культовых имен – это Рууд Гуллит, Вим Йонк, Ромарио, Пак Чи Сон, Марк ван Боммел и Роналдо. Приятно, что есть и украинский след – прежде чем закрепиться в "Манчестер Сити", Александр Зинченко адаптировался в европейском футболе именно в Эйндховене. Статистика следующая: 17 матчей (682 минуты) и 4 ассиста – в борьбе с Ден Гаагом и "Зволле".

Современное состояние

а) тренер

Петер Бош стал на тренерскую стезю в начале 2000-х, однако к узнаваемости шел полтора десятка лет. АГОВВ, "Де Графсхап", "Хераклес", не раз спасенный от понижения в классе, "Витесс", с которым удалось побороться за путевку в еврокубки – словом, накопился ценный и разноплановый опыт.

Зимой 2016-го специалист откликнулся на приглашение тель-авивского "Маккаби" (там встретился с Патриком ван Леувеном), однако на финише уступил три балла "Хапоэлю" из Беэр-Шевы. Досадная ситуация, ведь обычно иностранцы едут в Израиль с надеждой получить легкое чемпионство и таким образом хотя бы так засветиться в глазах более перспективных клубов.

Тем не менее, в мае 2016-го Бош получил шанс, которым в дальнейшем исправно воспользовался – Франк де Бур исчерпал себя в "Аяксе", второй раз подряд проиграл конкуренцию ПСВ, готовился принять "Интернационале", поэтому амстердамцы оперативно нашли замену. В кампании 2016/17 Петеру не повезло оформить первую строчку Эредивизи ("Фейенорд" оказался более ловким и обогнал на один зачетный балл), но все недостатки были компенсированы в Лиге Европы.

Нидерландцы без особых трудностей возглавили квартет с "Сельтой", "Стандардом" и "Панатинаикосом", а в весенней части турнира поочередно справились с "Легией" (1:0), "Копенгагеном" (3:2), "Шальке" (4:3) и "Лионом" (5:4). На "Манчестер Юнайтед" сил не хватило (0:2), но сам факт пребывания на столь высокой ступени привлек внимание – как к непосредственно коучу, так и его подопечным (о себе заявили Андре Онана, Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Донни ван де Бек и Каспер Дольберг).

Успех позволил Бошу перебраться в "Боруссию" Дортмунд, но сам период сотрудничества себя не оправдал – "шмели" кайфово стартовали в Бундеслиге, однако постепенно скатились на восьмую строчку и провалились в группе ЛЧ. Петер "привез" с родины несколько тактических "примочек", попытался навязать высокий прессинг и высокую линию обороны, но просчитался – соперники быстро адаптировались к такой манере и загнали "Боруссию" в созданную ею же ловушку.

Бош довольно неплохо потрудился у руля леверкузенского "Байера" (59 побед, 16 ничьих и 33 поражения в 108 матчах), обеспечил зону ЛЧ или был приближенным к ней, впрочем, в феврале-марте 2021-го потерял контроль над командой и был вынужден уйти. А вот попытки показать себя во Франции с "Лионом" не принесли глобальных дивидендов – "ткачи" все больше вязли в кризисе, вызванном сумбурным руководством Жана-Мишеля Оласа, Петер мало чему способствовал и в октябре 2022-го вновь остался на вольных хлебах.

Казалось, что менеджер себя исчерпал, но, к счастью, перезагрузка произошла. В июне 2023-го Бош принял условия ПСВ и доказал, что все еще способен гарантировать результат – сначала эйндховенцы подняли над головой Суперкубок Нидерландов (Арне Слот с роттердамцами спасовал 0:1), а затем и взялись за домашнее первенство. 91 очко по итогам 34 туров, 111 забитых и только 21 пропущенный – "красно-белые" агрессивно прошлись по оппонентам и с отрывом в семь очков стали чемпионами.

б) команда

ПСВ продуктивно провел летнее трансферное окно – приобрел Малика Тилльмана (12 млн. евро, из мюнхенской "Баварии"), Райана Фламинго (9 млн. евро, из "Утрехта"), Адамо Нагало (7 млн. евро, из "Норшелланна") и Коухаиба Дриоша (3,5 млн. евро, из "Эксельсиора"). Также свободными агентами прибыли Рик Карсдорп и Иван Перишич, аналогичный статус получил и Сержинью Дест, от которого наконец откараскалась "Барселона".

Все новички зарекомендовали себя по-разному – если Тилльман прекрасно вписался в обойму (6+4 в 18-ти матчах), то тот же Нагало успел сыграть считанные минуты и серьезно "вылететь" через плечо. Тем не менее, в целом кампания вызвала положительное впечатление – Фламинго потихоньку станет незаменимым в центре защиты, Карсдорп стрхует по необходимости, свой вклад успел внести и Перишич, недоступный для ЛЧ – например, поразил ворота "Аякса".

Что касается продаж, то клубную прописку сменили Йордан Тезе (10 миллионов, в "Монако"), Джейсон ван Дуйвен (3 млн. евро, в "Ломмель"), а чуть больше недели назад стало известно, что Ирвинг Лосано за 12 миллионов евро вскоре присоединится к "Сан-Диего" из MLS. И здесь логика присутствует – Тозе "выстрелил" в прошлом розыгрыше, но коснулся потолка, а Лосано хоть и открыл в себе второе дыхание, однако летом отпразднует 30-летие, да и подвержен повреждениям.

Кстати, о травмах – помимо вышеуказанных Нагало, Деста и Лосано в лазарете Армандо Обиспо, Йерди Схаутен, Джои Верман, под вопросом и Ноа Ланг. Но не следует думать, что у команды мало ресурсов, чтобы не подготовиться к "Шахтеру" – в хороших кондициях Люк де Йонг (8+4 в 17 поединках), уже упомянутый Тилльман, Рикардо Пепи (9+1), Йоган Бакайоко (5+3), "воскресший" Гус Тил (5+5) и Исмаэль Сайбари (2+5). Все исполнители представляют атакующее звено и очень эффективны – иначе бы ПСВ не организовал только в Эредивизи 45 голов (при этом у одного из ближайших преследователей по результативности, - "Ф ейеноорда", - на 14 точных выстрелов меньше).

Оливье Боскальи, Вальтер Бенитес, Мауро Жуниор, талантливый 20-летний Маттео Дамс – еще одна "пачка" имен, на которых нужно сконцентрироваться. Можно с уверенностью заявить, что Петер Бош сформировал хорошо "сбитый" состав, который обладает потенциалом – это подтверждают баталии в ЛЧ. Да, была допущена заминка с "Ювентусом" (1:3), но дальше нидерландцы нашли в себе силы, чтобы зацепиться за очки – заставили попотеть лиссабонский "Спортинг" (1:1), это же повторили с "Пари Сен-Жермен" (1:1), а в последнем туре смачно "повозили" "Жирону" (4:0). Конечно, легко апеллировать тем, что испанцы измучены плотностью календаря и заполненным лазаретом, впрочем, почему это должно интересовать именно ПСВ?

Итог

Нет смысла скрывать тот факт, кто наделен статусом фаворита. ПСВ пропагандирует симпатичный футбол и крепкий при поддержке домашних трибун (примечательно, что в текущем сезоне на стадионе "Филипс" не было зафиксировано ни одного проигрыша, причем во всех турнирах). Убеждены, что Петер Бош не станет церемониться и любезно воспользуется пространством, если "Шахтер" решит играть от обороны; не удивимся, если он подготовил два-три варианта и сможет огорчить "оранжево-черных".

Остается верить, что Марино Пушич, для которого Эредивизи – не чужая, применит свой опыт и придумает, как остановить визави.