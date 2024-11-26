"Беспокоит защита". Экс-игрок Шахтера прогнозирует непростой матч для горняков с ПСВ

Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Владимир Микитин поделился ожиданиями от матча "горняков" с ПСВ в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

"ПСВ – темповая команда, в каждом звене которой есть лидеры, делающие "погоду". Вот почему многое будет зависеть от того, выдержит ли "Шахтер" тот высокий темп, который предложат хозяева. Потому, что "горняки" не производят впечатления команды с совершенной физической подготовкой.

Где-то тревожит и то, что "Шахтер", несмотря на разгромную победу в последнем туре УПЛ – над "Ингульцом", до перерыва мог неоднократно пропустить от аутсайдера. Если на "Арене-Львов" обошлось, то в Эйндховене хозяева могут наказывать за ошибки в защите голами, ведь их уровень подготовки значительно выше.

По моему мнению, если "Шахтер" вернется домой с завоеванным одним очком, то это будет успехом", - сказал Микитин в комментарии Sport.ua.