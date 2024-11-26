"Шахтер свой гол забьет". Пуканыч высказался о предстоящем поединке горняков с ПСВ

Бывший хавбек сборной Украины и "Шахтера" Адриан Пуканыч поделился ожиданиями перед выездным матчем "горняков" против нидерландского ПСВ в 5-м туре Лиги чемпионов.

"ПСВ из тех команд, которая сама играет и позволяет это делать сопернику. Убежден, что будет открыт футбол, ведь обоим клубам очень нужны очки для того, чтобы пробиться в следующий раунд.

Больше прессинговать ПСВ, многое будет зависеть от того, повезет ли "горнякам" нейтрализовать активность хозяев на флангах. На мой взгляд, "Шахтер" свой гол забьет, команда из Эйндховена тоже не останется в долгу. Все же думаю, что двумя забитыми мячами не обойдется. Уверен, что поединок будет интересен", - подытожил Пуканыч.