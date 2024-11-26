Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Шахтер свой гол забьет". Пуканыч высказался о предстоящем поединке горняков с ПСВ
Ожидается результативная встреча
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший хавбек сборной Украины и "Шахтера" Адриан Пуканыч поделился ожиданиями перед выездным матчем "горняков" против нидерландского ПСВ в 5-м туре Лиги чемпионов.
"ПСВ из тех команд, которая сама играет и позволяет это делать сопернику. Убежден, что будет открыт футбол, ведь обоим клубам очень нужны очки для того, чтобы пробиться в следующий раунд.
Больше прессинговать ПСВ, многое будет зависеть от того, повезет ли "горнякам" нейтрализовать активность хозяев на флангах. На мой взгляд, "Шахтер" свой гол забьет, команда из Эйндховена тоже не останется в долгу. Все же думаю, что двумя забитыми мячами не обойдется. Уверен, что поединок будет интересен", - подытожил Пуканыч.
Напомним, что "Шахтер" сыграет против ПСВ завтра, 27 ноября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги - на грани прекращения существования
- Винтажный Буяльский, вингеры Шахтера и результативные центрбеки. Символическая сборная 14-го тура УПЛ
- Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента
- На фоне травм атакующих игроков Байера, Хаби Алонсо вызвал украинского легионера в первую команду
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса