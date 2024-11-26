Определились комментаторы матча ПСВ - Шахтер в Лиге чемпионов

"Шахтер" проведет выездной матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 с ПСВ.

Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Виталий Волочай и Вадим Шевякин.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Аналитическая студия начнет работу в 21:00, а ее ведущими будут Александра Кучеренко и Сергей Лукьяненко. Приглашенными экспертами станут бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Матч ПСВ - "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Игра пройдет в Эйндховене на стадионе "Филипс".