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Определились комментаторы матча ПСВ - Шахтер в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Встреча состоится 27 ноября

Определились комментаторы матча ПСВ - Шахтер в Лиге чемпионов

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" проведет выездной матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 с ПСВ.

Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Виталий Волочай и Вадим Шевякин.

Аналитическая студия начнет работу в 21:00, а ее ведущими будут Александра Кучеренко и Сергей Лукьяненко. Приглашенными экспертами станут бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Матч ПСВ - "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00 по Киеву. Игра пройдет в Эйндховене на стадионе "Филипс".

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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