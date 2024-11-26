  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Интер – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени

Интер – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Встречаются команды из разных зон таблицы Лиги.

Миланский "Интер" - один из лидеров турнира. В 4-х матчах итальянский клуб набрали 10 очков и отобрал очки у "Манчестер Сити" с "Арсеналом". У клуба неплохие шансы пройти дальше, но нужно продолжать победную серию.

Немецкий "РБ Лейпциг" – аутсайдер турнира. 32 место, ноль очков. Хоть игроки немецкого клуба забивают, но не получают баллов. Ещё одно поражение может положить конец надеждам продолжить участие в Лиге Чемпионов.

Прервётся неудачная серия "Лейпцига" или "Интер" закономерно победит – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4

Лига Чемпионов. 5-й тур.

26 ноября 2024. Милан. "Сан-Сиро"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотреть матч Интер - РБ Лейпциг
Смотреть трансляцию

Favbet
1.46
5.00
7.00
Узнать больше

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Флик - о матче ЛЧ против Бреста: Мы должны учиться на своих ошибках
yellow-arrow
Барселона запретила некоторым болельщикам посещать матч ЛЧ против Бреста
yellow-arrow
Фаворит матча известен? Перед матчем Лиги Чемпионов в Ювентусе тренировалось 14 игроков. Видео
Лига чемпионов Интер (Милан) РБ Лейпциг смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости