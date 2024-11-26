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Интер – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встречаются команды из разных зон таблицы Лиги.
Миланский "Интер" - один из лидеров турнира. В 4-х матчах итальянский клуб набрали 10 очков и отобрал очки у "Манчестер Сити" с "Арсеналом". У клуба неплохие шансы пройти дальше, но нужно продолжать победную серию.
Немецкий "РБ Лейпциг" – аутсайдер турнира. 32 место, ноль очков. Хоть игроки немецкого клуба забивают, но не получают баллов. Ещё одно поражение может положить конец надеждам продолжить участие в Лиге Чемпионов.
Прервётся неудачная серия "Лейпцига" или "Интер" закономерно победит – узнаем в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4
Лига Чемпионов. 5-й тур.
26 ноября 2024. Милан. "Сан-Сиро"
Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 4
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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