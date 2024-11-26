Интер – Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Встречаются команды из разных зон таблицы Лиги.

Миланский "Интер" - один из лидеров турнира. В 4-х матчах итальянский клуб набрали 10 очков и отобрал очки у "Манчестер Сити" с "Арсеналом". У клуба неплохие шансы пройти дальше, но нужно продолжать победную серию.

Немецкий "РБ Лейпциг" – аутсайдер турнира. 32 место, ноль очков. Хоть игроки немецкого клуба забивают, но не получают баллов. Ещё одно поражение может положить конец надеждам продолжить участие в Лиге Чемпионов.

Прервётся неудачная серия "Лейпцига" или "Интер" закономерно победит – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. 5-й тур.

26 ноября 2024. Милан. "Сан-Сиро"

Главный судья: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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