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Барселона – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
Матч лидеров турнирной таблицы Лиги.
Если для "Барселоны" это норма, то "Брест" - сенсация турнира. Победы над "Штурмом", "Зальцбургом" и "Спартой", а также ничья с "Байером".
"Барселона" проиграла лишь дебютный матч в Лиге Чемпионов – против "Монако". "Янг Бойз", "Бавария" и "Црвена Звезда" убедились в силе команды Ханси Флика и они готовы продолжать это.
Сенсация или закономерная победа фаворита – главный вопрос этого матча.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2
Лига Чемпионов. 5-й тур.
26 ноября 2024. Барселона. "Олимпик Льюис Компанис"
Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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