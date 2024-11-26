Барселона – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Матч лидеров турнирной таблицы Лиги.

Если для "Барселоны" это норма, то "Брест" - сенсация турнира. Победы над "Штурмом", "Зальцбургом" и "Спартой", а также ничья с "Байером".

"Барселона" проиграла лишь дебютный матч в Лиге Чемпионов – против "Монако". "Янг Бойз", "Бавария" и "Црвена Звезда" убедились в силе команды Ханси Флика и они готовы продолжать это.

Сенсация или закономерная победа фаворита – главный вопрос этого матча.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2

Лига Чемпионов. 5-й тур.

26 ноября 2024. Барселона. "Олимпик Льюис Компанис"

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча В эфире Смотреть матч Барселона - Брест Смотреть трансляцию

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.