Црвена Звезда – Штутгарт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В этом сезоне Лиги Чемпионов "Црвена Звезда" проиграла каждый из своих первых четырех матчей. Учитывая отсутствие проблем в национальном чемпионате, они очно могут бросить все силы на главный еврокубок. Кажется, что подобные результаты их делают только агрессивнее, поэтому "Штутгарту" точно не стоит рассчитывать на легкую прогулку.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 27 ноября.

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