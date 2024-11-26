Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Црвена Звезда – Штутгарт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Белградцы планируют устроить теплый прием
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне Лиги Чемпионов "Црвена Звезда" проиграла каждый из своих первых четырех матчей. Учитывая отсутствие проблем в национальном чемпионате, они очно могут бросить все силы на главный еврокубок. Кажется, что подобные результаты их делают только агрессивнее, поэтому "Штутгарту" точно не стоит рассчитывать на легкую прогулку.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 27 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Винтажный Буяльский, вингеры Шахтера и результативные центрбеки. Символическая сборная 14-го тура УПЛ
- Первая ничья Зари в сезоне, дебют Батагова, восстановление Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября
- Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке
- Байер - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса