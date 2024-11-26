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Црвена Звезда – Штутгарт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Белградцы планируют устроить теплый прием

Црвена Звезда – Штутгарт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В этом сезоне Лиги Чемпионов "Црвена Звезда" проиграла каждый из своих первых четырех матчей. Учитывая отсутствие проблем в национальном чемпионате, они очно могут бросить все силы на главный еврокубок. Кажется, что подобные результаты их делают только агрессивнее, поэтому "Штутгарту" точно не стоит рассчитывать на легкую прогулку.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 27 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 4.

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Трансляция матча "Црвена Звезда" — "Штутгарт"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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