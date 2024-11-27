Црвена Звезда – Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Чрезвычайно сложный старт сезона "Штутгарта" оказался не временной неудачей, а неким стандартом их выступлений. Назвать это тотальным провалом сложно, но это близко к провалу.

Сейчас у них есть проблемы даже с попаданием в топ-24 турнирной таблицы Лиги Чемпионов. Они играют вничью со "Спартой" и далеко не факт, что смогут вырвать победу здесь, в Белграде.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 27 ноября.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Пятый тур

27 ноября. 19:45. Белград. "Райко Митич"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 4

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