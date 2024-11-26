Барселона запретила некоторым болельщикам посещать матч ЛЧ против Бреста

В день важного матча Лиги Чемпионов против французского "Бреста", каталонский гигант "Барселона" принял решение закрыть сектор Grada d'Animacio из-за неоднократных нарушений правил поведения на матчах.

Это решение стало следствием длительного конфликта между клубом и ультрас, которые неоднократно попадали под санкции за скандирование, оскорбления и дискриминационное поведение. Болельщики выразили недовольство таким решением, отметив, что не все ее члены причастны к нарушениям.

Напомним, что матч "Барселона" - "Брест" стартует 26 ноября в 22:00 по Киеву.