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Барселона запретила некоторым болельщикам посещать матч ЛЧ против Бреста

Лига Чемпионов

В чем причина?

Барселона запретила некоторым болельщикам посещать матч ЛЧ против Бреста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В день важного матча Лиги Чемпионов против французского "Бреста", каталонский гигант "Барселона" принял решение закрыть сектор Grada d'Animacio из-за неоднократных нарушений правил поведения на матчах.

Это решение стало следствием длительного конфликта между клубом и ультрас, которые неоднократно попадали под санкции за скандирование, оскорбления и дискриминационное поведение. Болельщики выразили недовольство таким решением, отметив, что не все ее члены причастны к нарушениям.

Напомним, что матч "Барселона" - "Брест" стартует 26 ноября в 22:00 по Киеву.

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Барселона Брест
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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