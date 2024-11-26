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Барселона запретила некоторым болельщикам посещать матч ЛЧ против Бреста
В чем причина?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В день важного матча Лиги Чемпионов против французского "Бреста", каталонский гигант "Барселона" принял решение закрыть сектор Grada d'Animacio из-за неоднократных нарушений правил поведения на матчах.
Это решение стало следствием длительного конфликта между клубом и ультрас, которые неоднократно попадали под санкции за скандирование, оскорбления и дискриминационное поведение. Болельщики выразили недовольство таким решением, отметив, что не все ее члены причастны к нарушениям.
Напомним, что матч "Барселона" - "Брест" стартует 26 ноября в 22:00 по Киеву.
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