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Флик - о матче ЛЧ против Бреста: Мы должны учиться на своих ошибках

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Специалист поделился своими мыслями

Флик - о матче ЛЧ против Бреста: Мы должны учиться на своих ошибках

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик поделился своими ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов, где его подопечные сыграют против "Бреста".

"У них хорошие футболисты, и они играют очень хорошо. Они будут достойными соперниками, и мы должны нацеливаться на победу. Наша цель сейчас - получить три очка в игре.

Мы должны учиться на своих ошибках, потому что впереди еще долгий путь. Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию", - сказал специалист.

"Барселона" 26 ноября сыграет против "Бреста". Старт - в 22:00 по Киеву.

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Лига чемпионов Барселона Брест Ханси Флик
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Источник:
Вarcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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