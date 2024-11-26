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Флик - о матче ЛЧ против Бреста: Мы должны учиться на своих ошибках
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик поделился своими ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов, где его подопечные сыграют против "Бреста".
"У них хорошие футболисты, и они играют очень хорошо. Они будут достойными соперниками, и мы должны нацеливаться на победу. Наша цель сейчас - получить три очка в игре.
Мы должны учиться на своих ошибках, потому что впереди еще долгий путь. Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию", - сказал специалист.
"Барселона" 26 ноября сыграет против "Бреста". Старт - в 22:00 по Киеву.
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