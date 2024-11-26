Флик - о матче ЛЧ против Бреста: Мы должны учиться на своих ошибках

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик поделился своими ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов, где его подопечные сыграют против "Бреста".

"У них хорошие футболисты, и они играют очень хорошо. Они будут достойными соперниками, и мы должны нацеливаться на победу. Наша цель сейчас - получить три очка в игре.

Мы должны учиться на своих ошибках, потому что впереди еще долгий путь. Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию", - сказал специалист.