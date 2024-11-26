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Тренер Астон Виллы обратился к болельщикам накануне матча Лиги чемпионов против Ювентуса
Мы должны быть конкурентоспособными (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери обратился к болельщикам перед важным матчем Лиги чемпионов - против "Ювентуса".
"Наслаждайтесь. Мы хотим наслаждаться соревнованием и мы хотим наслаждаться победами. Мы здесь, в Лиге Чемпионов, стараемся быть последовательными.
Надеемся, что мы сможем играть в Лиге чемпионов еще много лет, но реальность такова, что сейчас мы должны наслаждаться, мы должны соревноваться, а вскоре мы встретимся с "Ювентусом", и мы должны быть конкурентоспособными", - сказал Эмери.
Напомним, что поединок пятого тура Лиги чемпионов "Астон Вилла" - "Ювентус" запланирован на 27 ноября. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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