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Тренер Астон Виллы обратился к болельщикам накануне матча Лиги чемпионов против Ювентуса

Лига Чемпионов

Мы должны быть конкурентоспособными (с)

Тренер Астон Виллы обратился к болельщикам накануне матча Лиги чемпионов против Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери обратился к болельщикам перед важным матчем Лиги чемпионов - против "Ювентуса".

"Наслаждайтесь. Мы хотим наслаждаться соревнованием и мы хотим наслаждаться победами. Мы здесь, в Лиге Чемпионов, стараемся быть последовательными.

Надеемся, что мы сможем играть в Лиге чемпионов еще много лет, но реальность такова, что сейчас мы должны наслаждаться, мы должны соревноваться, а вскоре мы встретимся с "Ювентусом", и мы должны быть конкурентоспособными", - сказал Эмери.

Напомним, что поединок пятого тура Лиги чемпионов "Астон Вилла" - "Ювентус" запланирован на 27 ноября. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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