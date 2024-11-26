Нападающий "Милана" рассказал о целях клуба на юбилейный сезон.

Кристофер Пулишич в интервью сайту УЕФА заявил, что клуб стремится выигрывать трофеи и что хочется побороться за трофей Лиги Чемпионов.

"Милан" всегда стремится к успеху. Это сразу ощущается. Мы хотим выигрывать трофеи. Это очень важно для клуба. У "Милана" великая история. Ты чувствуешь это каждый день, когда приходишь на тренировку. Мы хорошо проводим здесь время, но хотим побеждать.

Лига чемпионов всегда стоит особняком. Это главный турнир в календаре. Мы хотим и дальше принимать в нем участие и пройти далеко, - сказал Пулишич.