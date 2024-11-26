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Нападающий Милана рассказал о целях клуба на юбилейный сезон

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Нападающий Милана рассказал о целях клуба на юбилейный сезон

Фото: https://twitter.com/acmilan

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Нападающий "Милана" рассказал о целях клуба на юбилейный сезон.

Кристофер Пулишич в интервью сайту УЕФА заявил, что клуб стремится выигрывать трофеи и что хочется побороться за трофей Лиги Чемпионов.

"Милан" всегда стремится к успеху. Это сразу ощущается. Мы хотим выигрывать трофеи. Это очень важно для клуба. У "Милана" великая история. Ты чувствуешь это каждый день, когда приходишь на тренировку. Мы хорошо проводим здесь время, но хотим побеждать.

Лига чемпионов всегда стоит особняком. Это главный турнир в календаре. Мы хотим и дальше принимать в нем участие и пройти далеко, - сказал Пулишич.

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В данный момент "Милан" занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги с 6-ю очками за 4 матча.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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