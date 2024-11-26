Явно не в пользу горняков. Шелаев оценил шансы Шахтера в матче с ПСВ

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Олег Шелаев сделал прогноз на завтрашний поединок Лиги чемпионов , в котором "горняки" на выезде сыграют с ПСВ.

"Поскольку соперники находятся неподалеку в турнирной таблице, то, как говорят, будет битва за шесть очков. Я расцениваю шанс, как 70 на 30 в пользу ПСВ. Я слежу за чемпионатом Нидерландов и игра ПСВ производит сильное впечатление. К тому же, соперничество будет идти в Эйндховене, где у хозяев будет мощная поддержка болельщиков.

ПСВ - агрессивная команда, ее игроки сильны в единоборствах, имеет активные фланги. "Шахтеру" будет трудно сдерживать нагнетание соперника. Впрочем, не исключено, что "горнякам" могут пригодиться стремительные контрвыпады и домашние заготовки при стандартных положениях", - сказал Шелаев.