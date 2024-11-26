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Явно не в пользу горняков. Шелаев оценил шансы Шахтера в матче с ПСВ

Лига Чемпионов
Обновлено

Горняков ждет тяжелый матч

Явно не в пользу горняков. Шелаев оценил шансы Шахтера в матче с ПСВ

dynamo.kiev.ua

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Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Олег Шелаев сделал прогноз на завтрашний поединок Лиги чемпионов, в котором "горняки" на выезде сыграют с ПСВ.

"Поскольку соперники находятся неподалеку в турнирной таблице, то, как говорят, будет битва за шесть очков. Я расцениваю шанс, как 70 на 30 в пользу ПСВ. Я слежу за чемпионатом Нидерландов и игра ПСВ производит сильное впечатление. К тому же, соперничество будет идти в Эйндховене, где у хозяев будет мощная поддержка болельщиков.

ПСВ - агрессивная команда, ее игроки сильны в единоборствах, имеет активные фланги. "Шахтеру" будет трудно сдерживать нагнетание соперника. Впрочем, не исключено, что "горнякам" могут пригодиться стремительные контрвыпады и домашние заготовки при стандартных положениях", - сказал Шелаев.

Напомним, что матч ПСВ – "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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