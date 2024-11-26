Защитник Ливерпуля рассказал, возможно ли клубу выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов

Защитник английского "Ливерпуля" рассказал, возможно ли клубу выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

Энди Робертсон, выступая на пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов с "Реалом", сказал, что предстоит долгий путь со стабильностью и немного удачей.

"Я думаю, что мы показали, что можем выигрывать футбольные матчи, но я также считаю, что нам предстоит долгий путь. У некоторых из нас есть опыт победы в обоих турнирах, и для этого нужна стабильность и немного удачи, и пока что у нас это есть. Мы провели всего 12 матчей в Премьер-лиге и четыре матча в Лиге чемпионов, и будет много взлётов и падений, но когда у вас всё хорошо, нужно продолжать в том же духе и наращивать темп", - сказал Робертсон.

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"Ливерпуль" примет "Реал" в Лиге Чемпионов на "Энфилде" 27 ноября. До матча английский клуб занимает первое место с 12-ю очками, "Реал" - на 18-м месте с 6 очками в 4-х играх.

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.