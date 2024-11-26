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Ювентус показал заявку на матч Лиги Чемпионов против Астон Виллы, в которой мало игроков. Фото
А играть кем?
Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" показал заявку на матч Лиги Чемпионов против "Астон Виллы", в которой мало игроков.
Из-за травм в матче против английского клуба не помогут Душан Влахович, Уэстон Маккенни. Хуан Кабал, Глейсон Бремер, Дуглас Луис, Нико Гонсалес и Арек Милик.
Итальянский клуб заявил 17 игроков на матч с английской командой.
I giocatori convocati per #AVLJuve #UCL ???? pic.twitter.com/JamA8Hq61t— JuventusFC (@juventusfc) November 26, 2024
Сегодня на утренней тренировке итальянского клуба присутствовало 14 игроков.
Вечером "Ювентус" отправятся в Бирмингем.
Матч "Астон Вилла – Ювентус" состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени. До матча английский клуб занимает 8-е место с 9-ю очками, а "Ювентус" - 11-й с 7-ю очками.
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