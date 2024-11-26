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Ювентус показал заявку на матч Лиги Чемпионов против Астон Виллы, в которой мало игроков. Фото

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А играть кем?

Ювентус показал заявку на матч Лиги Чемпионов против Астон Виллы, в которой мало игроков. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" показал заявку на матч Лиги Чемпионов против "Астон Виллы", в которой мало игроков.

Из-за травм в матче против английского клуба не помогут Душан Влахович, Уэстон Маккенни. Хуан Кабал, Глейсон Бремер, Дуглас Луис, Нико Гонсалес и Арек Милик.

Итальянский клуб заявил 17 игроков на матч с английской командой.

Сегодня на утренней тренировке итальянского клуба присутствовало 14 игроков.

Читайте такжеФаворит матча известен? Перед матчем Лиги Чемпионов в Ювентусе тренировалось 14 игроков. Видео

Вечером "Ювентус" отправятся в Бирмингем.

Матч "Астон Вилла – Ювентус" состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени. До матча английский клуб занимает 8-е место с 9-ю очками, а "Ювентус" - 11-й с 7-ю очками.

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Источник:
Juventus
Опубликовал: Владислав Прийменко
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