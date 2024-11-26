Ювентус показал заявку на матч Лиги Чемпионов против Астон Виллы, в которой мало игроков. Фото

Туринский "Ювентус" показал заявку на матч Лиги Чемпионов против "Астон Виллы", в которой мало игроков.

Из-за травм в матче против английского клуба не помогут Душан Влахович, Уэстон Маккенни. Хуан Кабал, Глейсон Бремер, Дуглас Луис, Нико Гонсалес и Арек Милик.

Итальянский клуб заявил 17 игроков на матч с английской командой.

Сегодня на утренней тренировке итальянского клуба присутствовало 14 игроков.

Вечером "Ювентус" отправятся в Бирмингем.

Матч "Астон Вилла – Ювентус" состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени. До матча английский клуб занимает 8-е место с 9-ю очками, а "Ювентус" - 11-й с 7-ю очками.