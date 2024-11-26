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Тренер ПСВ Бош: Шахтеру не повезло в матче с Арсеналом, возможно, они проиграли незаслуженно

Лига Чемпионов

Главный тренер ПСВ - о грядущем матче с Шахтером

Тренер ПСВ Бош: Шахтеру не повезло в матче с Арсеналом, возможно, они проиграли незаслуженно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер ПСВ Петер Бош поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов с "Шахтером", который состоится в среду, 27 ноября, и начнется в 22:00.

- Вы выдали хороший матч в чемпионате против "Гронингена" (5:0) в субботу. Значит, вы готовы к поединку ЛЧ?

- Эти турниры нельзя сравнивать, но мы провели хороший матч. Нам нужно переключиться, потому что донецкий "Шахтер" находится на другом уровне, чем "Гронинген". Лига чемпионов – это высший уровень в мире. Поэтому логично, что большинство клубов Эредивизи находятся не на том уровне. Но все это не меняет того факта, что мы провели хороший матч.

- Чего вы ожидаете от донецкого "Шахтера"?

- "Шахтер" — это команда, которая хочет играть в футбол, это видно по их вратарю, который любит играть в футбол. Они разыгрывают много коротких комбинаций, играя в короткий пас. Они делали это даже в Лондоне в матче против "Арсенала" и временами действительно прижимали "канониров". Вообще, я думаю, что "Шахтеру" тогда не повезло, возможно, они проиграли незаслуженно. Мы знаем, как сложно хорошо играть на "Эмирейтс", и я знаю, что "Шахтер" - отличная команда. Но это не меняет того факта, что мы завтра намерены и должны победить.

- Вы уже подсчитываете, сколько очков вам еще осталось набрать?

- Нет, я не считаю. Нам просто нужно победить завтра, это то, над чем я работаю. Команды находятся рядом в турнирной таблице, поэтому это определенно важный матч. Домашние матчи всегда важны, в них всегда хочется побеждать. Это сработало хорошо против "Жироны", но не совсем хорошо против "Спортинга". Вот почему еще важнее сделать это завтра. Но одного желания победить мало, для победы мы должны показать свой уровень в игре, как с мячом, так и без мяча. Завтра это будет решающим фактором".

- Есть ли новости о травмах?

- Да, в основном плохие новости. Кухайб Дриуеш вчера покинул тренировку из-за травмы, завтра его не будет. Что касается Ноа Ланга и Луука де Йонга, я поговорю с ними сегодня после тренировки. Они тренируются, но сыграют ли они, пока рано говорить.

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Источник:
ПСВ
Опубликовал: Михаил Черныш
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