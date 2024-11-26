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Тренер Арсенала о матче со Спортингом: Большой вызов для нас
Большие надежды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер лондонского "Арсенала" рассказал об ожиданиях матча со Спортингом.
Микель Артета похвалил "Спортинг" и признал, что это большой вызов для команды.
"Я хочу поговорить о команде ["Спортинге"], о том, насколько они феноменальны, дело не только в качестве и подготовке, это энергия команды, амбиции, и впереди у нас большой вызов… возможность приехать сюда и показать нас, попытаться выиграть эту игру у этого противника.
Я понимаю проблему, но, как я уже сказал, у "Спортинга" отличные индивидуальные качества, поэтому они выигрывали матчи по-разному, и на определенных позициях у них на самом деле потрясающие игроки", - сказал Артета.
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Испанский тренер сравнил португальский клуб с момента последней встречи в Лиге Европы.
"Приятно увидеть команду несколько лет назад, сложно узнать команду два года спустя, в другое время, но это было хорошо. Кажется, что это было очень давно, мы участвуем в другом соревновании, в котором мы действительно хотим участвовать и с нетерпением ждем.
Все команды развиваются, а если говорить о "Спортинге" - то, что они сделали, невероятно. Мы также добились большого прогресса, так что это будет отличный вызов", — заявил Артета.
"Арсенал" встретится со "Спортингом" 26 ноября в 22:00 по киевскому времени. До матча лондонский коллектив занимает 12-е место с 7-ю очками, "Спортинг" - второй с 10-ю очками.
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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