Динамо З - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В одном из матчей Лиги чемпионов, которые состоятся в среду, сыграют загребское "Динамо" и дортмундская "Боруссия". Встреча между этими клубами станет первой в истории.

Поединок 5-го тура состоится 27-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

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