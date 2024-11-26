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Динамо З - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Особенный матч

Динамо З - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В одном из матчей Лиги чемпионов, которые состоятся в среду, сыграют загребское "Динамо" и дортмундская "Боруссия". Встреча между этими клубами станет первой в истории.

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Поединок 5-го тура состоится 27-го ноября. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

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Трансляція матчу Динамо З - Боруссія Д
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Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Динамо (Загреб) Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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