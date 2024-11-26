Астон Вилла – Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

В 5-м туре Лиги Чемпионов встретятся "Астон Вилла" и "Ювентус".

У гостей тяжёлая ситуация с травмами. В Англию "Ювентус" взял с собой 17 игроков. Головная боль для Тьяго Мотты кого поставить в старт.

"Астон Вилле" нужно реабилитироваться за прошлое поражение в турнире от "Брюгге". Матч на домашнем стадионе и приезжает итальянский ТОП-клуб.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 27 ноября.

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