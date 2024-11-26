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Астон Вилла – Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени

Астон Вилла – Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 5-м туре Лиги Чемпионов встретятся "Астон Вилла" и "Ювентус".

У гостей тяжёлая ситуация с травмами. В Англию "Ювентус" взял с собой 17 игроков. Головная боль для Тьяго Мотты кого поставить в старт.

"Астон Вилле" нужно реабилитироваться за прошлое поражение в турнире от "Брюгге". Матч на домашнем стадионе и приезжает итальянский ТОП-клуб.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 27 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на платформе MEGOGO, на канале Megogo Футбол 4.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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