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Астон Вилла – Ювентус. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч состоится 27 ноября в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 5-м туре Лиги Чемпионов встретятся "Астон Вилла" и "Ювентус".
У гостей тяжёлая ситуация с травмами. В Англию "Ювентус" взял с собой 17 игроков. Головная боль для Тьяго Мотты кого поставить в старт.
"Астон Вилле" нужно реабилитироваться за прошлое поражение в турнире от "Брюгге". Матч на домашнем стадионе и приезжает итальянский ТОП-клуб.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 27 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на платформе MEGOGO, на канале Megogo Футбол 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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