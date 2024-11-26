Тренер Монако высказался о турнирном положении команды в Лиге чемпионов

Главный тренер "Монако" Ади Хюттер высказался о турнирном положении команды в Лиге чемпионов накануне матча против "Бенфики":

"Мы находимся на хорошей позиции, но завтра можем сделать большой шаг к квалификации. Все знают наших следующих четырех соперников ("Бенфика", "Арсенал", "Астон Вилла", "Интер"). Мы не можем дождаться, чтобы сыграть с ними. У "Бенфики" восьмая победная серия в чемпионате, включая фантастическую победу над "Порту" со счетом 4:1, но мы выиграли три последних матча".