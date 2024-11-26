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Тренер Монако высказался о турнирном положении команды в Лиге чемпионов
Ади Гюттер выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Монако" Ади Хюттер высказался о турнирном положении команды в Лиге чемпионов накануне матча против "Бенфики":
"Мы находимся на хорошей позиции, но завтра можем сделать большой шаг к квалификации. Все знают наших следующих четырех соперников ("Бенфика", "Арсенал", "Астон Вилла", "Интер"). Мы не можем дождаться, чтобы сыграть с ними. У "Бенфики" восьмая победная серия в чемпионате, включая фантастическую победу над "Порту" со счетом 4:1, но мы выиграли три последних матча".
"Монако" демонстрирует блестящий старт в Лиге Чемпионов, набрав 10 очков после четырех туров.
Добавим, что матч между "Монако" и "Бенфикой" состоится завтра, 27 ноября. Старт - в 22:00 по Киеву.
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