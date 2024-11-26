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Вирт: ПСВ - явный фаворит. Одного гола для ничьей Шахтеру может не хватить
Тяжелый матч ждет горняков в Нидерландах
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Бывший вратарь "
"Явный фаворит – ПСВ, на меня сильное впечатление произвела последняя победа команды из Эйндховена в Лиге чемпионов над испанской "Жироной". Особенно порадовали хозяева с реализацией голевых моментов.
То, что "Шахтеру" в завтра в Эйндховене будет несладко – сомнений не вызывает. Правда, у "горняков" есть весомый "козырь": их главный тренер Марино Пушич долгое время играл за нидерландские команды, а затем и готовил клуб из страны тюльпанов. Поэтому, он в совершенстве знает сильные и слабые стороны ПСВ, в курсе, как надо сыграть, чтобы создать проблемы для хозяев. С другой стороны и команда из Эйндховена постарается удивить дончан, какими-то домашними заготовками. Поэтому, завтра можно ожидать зрелищного футбола с открытым забралом.
Думаю, что поединок будет результативным. И одного забитого мяча "Шахтеру" может не хватить, чтобы рассчитывать на ничью", - сказал Вирт.
Напомним, что матч ПСВ – "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00.
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