Вирт: ПСВ - явный фаворит. Одного гола для ничьей Шахтеру может не хватить

Бывший вратарь " Шахтера " Юрий Вирт поделился своим прогнозом на поединок "горняков" с ПСВ в рамках 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

"Явный фаворит – ПСВ, на меня сильное впечатление произвела последняя победа команды из Эйндховена в Лиге чемпионов над испанской "Жироной". Особенно порадовали хозяева с реализацией голевых моментов.

То, что "Шахтеру" в завтра в Эйндховене будет несладко – сомнений не вызывает. Правда, у "горняков" есть весомый "козырь": их главный тренер Марино Пушич долгое время играл за нидерландские команды, а затем и готовил клуб из страны тюльпанов. Поэтому, он в совершенстве знает сильные и слабые стороны ПСВ, в курсе, как надо сыграть, чтобы создать проблемы для хозяев. С другой стороны и команда из Эйндховена постарается удивить дончан, какими-то домашними заготовками. Поэтому, завтра можно ожидать зрелищного футбола с открытым забралом.

Думаю, что поединок будет результативным. И одного забитого мяча "Шахтеру" может не хватить, чтобы рассчитывать на ничью", - сказал Вирт.