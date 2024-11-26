"Ливерпуль всегда очень конкурентоспособен". Тренер Реала высказался накануне матча ЛЧ

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции накануне матча пятого тура Лиги чемпионов - против "Ливерпуля".

"Два исторических клуба в этом соревновании. Посмотрим, у кого хватит характера и индивидуальности, чтобы победить. "Ливерпуль" всегда очень конкурентоспособен и очень опасен, таким он был с Клоппом и остается со Слотом", - сказал Карло.