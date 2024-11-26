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"Ливерпуль всегда очень конкурентоспособен". Тренер Реала высказался накануне матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Специалист поделился своими мыслями о сопернике Реала в ЛЧ

"Ливерпуль всегда очень конкурентоспособен". Тренер Реала высказался накануне матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции накануне матча пятого тура Лиги чемпионов - против "Ливерпуля".

"Два исторических клуба в этом соревновании. Посмотрим, у кого хватит характера и индивидуальности, чтобы победить. "Ливерпуль" всегда очень конкурентоспособен и очень опасен, таким он был с Клоппом и остается со Слотом", - сказал Карло.

Напомним, что поединок "Ливерпуль" - "Реал" стартует 27 ноября в 22:00 по Киеву.

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Источник:
relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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