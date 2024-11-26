Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олейник: Нужно верить. Шансы с ПСВ, Брестом, Баварией и Дортмундом у Шахтера будут
Верим в позитив
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Экс-игрок сборной Украины Денис Олейник, в свое время поигравший в чемпионате Нидерландов, высказал свое мнение, за счет чего "
"Недостатки, на которых можно ловить оппонента, есть у всех команд. Но в Лиге чемпионов ПСВ хорошую игру демонстрировал. "Шахтер" располагает сильными индивидуально игроками. Интересно буде т посмотреть.
В "Шахтере" наверняка изучали ПСВ, как играть против команд с высокой интенсивностью. Петер никогда не отходит от своего футбола – играть в яркий, атакующий, увлекательный футбол, о чем хорошо знают тренеры дончан.
Мы с "Витессом" могли проиграть игру, но после матчей для него было важно, как мы сыграли, и перенести этот опыт на следующие игры.
Очки можно взять с любой командой. Игра с "Арсеналом" показала, что при другом стечении обстоятельств можно было привезти ничью. Я уверен, что тренеры "Шахтера" будут требовать от футболистов максимально настраиваться.
За исключением "Аталанты", "Шахтер" каждому из соперников по Лиге чемпионов давал бой. Шансы будут с ПСВ, "Брестом", "Баварией" и Дортмундом. Надо верить, отдавать все силы и надеяться на нрав", – заявил Олейник.
Напомним, что матч ПСВ – "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- "Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером
- Скандальный хавбек Шахтера скоро вернется в донецкий клуб
- "Думаю, он следующий", - Вернидуб назвал игрока, которого Кривбасс готов продать
- Барселона — Брест. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса