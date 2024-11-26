Олейник: Нужно верить. Шансы с ПСВ, Брестом, Баварией и Дортмундом у Шахтера будут

Экс-игрок сборной Украины Денис Олейник, в свое время поигравший в чемпионате Нидерландов, высказал свое мнение, за счет чего " Шахтер " в 5-м утре Лиги чемпионов может обыграть ПСВ.

"Недостатки, на которых можно ловить оппонента, есть у всех команд. Но в Лиге чемпионов ПСВ хорошую игру демонстрировал. "Шахтер" располагает сильными индивидуально игроками. Интересно буде т посмотреть.

В "Шахтере" наверняка изучали ПСВ, как играть против команд с высокой интенсивностью. Петер никогда не отходит от своего футбола – играть в яркий, атакующий, увлекательный футбол, о чем хорошо знают тренеры дончан.

Мы с "Витессом" могли проиграть игру, но после матчей для него было важно, как мы сыграли, и перенести этот опыт на следующие игры.

Очки можно взять с любой командой. Игра с "Арсеналом" показала, что при другом стечении обстоятельств можно было привезти ничью. Я уверен, что тренеры "Шахтера" будут требовать от футболистов максимально настраиваться.

За исключением "Аталанты", "Шахтер" каждому из соперников по Лиге чемпионов давал бой. Шансы будут с ПСВ, "Брестом", "Баварией" и Дортмундом. Надо верить, отдавать все силы и надеяться на нрав", – заявил Олейник.