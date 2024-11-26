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Хавбек Шахтера: У нас действительно есть цель попасть в 24 лучших команд Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Дмитрий Крыськив - о грядущем матче с ПСВ

Хавбек Шахтера: У нас действительно есть цель попасть в 24 лучших команд Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив поделился ожиданиями от гостевого матча 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов против ПСВ.

"Мы очень хорошо знакомы с этой командой, очень тщательно готовимся к ней. Эта команда показывает очень хорошую игру не только в чемпионате Нидерландов, а и в Лиге чемпионов.

Нам следует разобрать слабые стороны соперника и сфокусироваться на своих качествах. Если мы сможем показать свои лучшие качества и идеальную игру, то сможем рассчитывать на положительный результат.

Тренерский штаб входит в наше положение – действительно нелегко играть на третий-четвертый день. Они вносят коррективы в подготовительный период и тренировочный процесс. Они дают нам время на рефреш (сообщалось, что Марино Пушич предоставил игрокам "Шахтера" 7 выходных во время паузы на матчи сборных – прим.). Мы действительно можем восстановиться в этот такой маленький период между играми, но нам дают достаточно времени, чтобы мы смогли выкладываться по полной в каждом следующем матче.

Мы очень рады, что одержали победу в УПЛ (6:0 с "Ингульцом"), она нам придаст уверенности и сил. Разберем наши плохие моменты в этой игре и запомним хорошие. Надеюсь, сможем перенести столь хорошую победу и на Лигу чемпионов.

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Также мы очень рады, что одержали победу в прошлом туре ЛЧ (2:1 с "Янг Бойз") и поднялись в турнирной таблице. У нас действительно есть цель попасть в 24 лучших команд ЛЧ. Будем готовиться от игры к игре. Надеемся, у нас получится сделать это", - сказал Крыськив.

Напомним, что матч ПСВ – "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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