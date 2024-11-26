Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Шахтера: У нас действительно есть цель попасть в 24 лучших команд Лиги чемпионов
Дмитрий Крыськив - о грядущем матче с ПСВ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "
"Мы очень хорошо знакомы с этой командой, очень тщательно готовимся к ней. Эта команда показывает очень хорошую игру не только в чемпионате Нидерландов, а и в Лиге чемпионов.
Нам следует разобрать слабые стороны соперника и сфокусироваться на своих качествах. Если мы сможем показать свои лучшие качества и идеальную игру, то сможем рассчитывать на положительный результат.
Тренерский штаб входит в наше положение – действительно нелегко играть на третий-четвертый день. Они вносят коррективы в подготовительный период и тренировочный процесс. Они дают нам время на рефреш (сообщалось, что Марино Пушич предоставил игрокам "Шахтера" 7 выходных во время паузы на матчи сборных – прим.). Мы действительно можем восстановиться в этот такой маленький период между играми, но нам дают достаточно времени, чтобы мы смогли выкладываться по полной в каждом следующем матче.
Мы очень рады, что одержали победу в УПЛ (6:0 с "Ингульцом"), она нам придаст уверенности и сил. Разберем наши плохие моменты в этой игре и запомним хорошие. Надеюсь, сможем перенести столь хорошую победу и на Лигу чемпионов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также мы очень рады, что одержали победу в прошлом туре ЛЧ (2:1 с "Янг Бойз") и поднялись в турнирной таблице. У нас действительно есть цель попасть в 24 лучших команд ЛЧ. Будем готовиться от игры к игре. Надеемся, у нас получится сделать это", - сказал Крыськив.
Напомним, что матч ПСВ – "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября и начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- Скандальный хавбек Шахтера скоро вернется в донецкий клуб
- Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому
- Клуб Первой лиги - на грани прекращения существования
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса