Хавбек Шахтера: У нас действительно есть цель попасть в 24 лучших команд Лиги чемпионов

Полузащитник " Шахтера " Дмитрий Крыськив поделился ожиданиями от гостевого матча 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов против ПСВ.

"Мы очень хорошо знакомы с этой командой, очень тщательно готовимся к ней. Эта команда показывает очень хорошую игру не только в чемпионате Нидерландов, а и в Лиге чемпионов.

Нам следует разобрать слабые стороны соперника и сфокусироваться на своих качествах. Если мы сможем показать свои лучшие качества и идеальную игру, то сможем рассчитывать на положительный результат.

Тренерский штаб входит в наше положение – действительно нелегко играть на третий-четвертый день. Они вносят коррективы в подготовительный период и тренировочный процесс. Они дают нам время на рефреш (сообщалось, что Марино Пушич предоставил игрокам "Шахтера" 7 выходных во время паузы на матчи сборных – прим.). Мы действительно можем восстановиться в этот такой маленький период между играми, но нам дают достаточно времени, чтобы мы смогли выкладываться по полной в каждом следующем матче.

Мы очень рады, что одержали победу в УПЛ (6:0 с "Ингульцом"), она нам придаст уверенности и сил. Разберем наши плохие моменты в этой игре и запомним хорошие. Надеюсь, сможем перенести столь хорошую победу и на Лигу чемпионов.