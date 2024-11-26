Лига Чемпионов
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ЛЧ. Спарта – Атлетико 0:6. Успешная прогулка матрасников в Праге
0:6
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto
Лига чемпионов. 5-й тур
Прага. "epet ARENA"
"Спарта" - "Атлетико" - 0:6
Голы: Альварес 15', 59', Льоренте 43', Гризманн 70', Корреа 85', 89'
"Спарта": Виндаль-Енсен, Витик, Панак, Росс, Визнер, Ляци, Кайринен, Ринеш, Красничи (Туци 61'), Рахмани (Олатунджи 60'), Гараслин (Пешек 27').
"Атлетико": Облак, Галан, Лангле, Хименес, Льоренте, Симеоне, де Пауль, Барриос, Галлахер, Сёрлот (Гризманн 59'), Альварес.
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