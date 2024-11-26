  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Спарта – Атлетико 0:6. Успешная прогулка матрасников в Праге
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Спарта – Атлетико 0:6. Успешная прогулка матрасников в Праге

Лига Чемпионов
Обновлено

0:6

ЛЧ. Спарта – Атлетико 0:6. Успешная прогулка матрасников в Праге

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 5-й тур
Прага. "epet ARENA"
"Спарта" - "Атлетико" - 0:6
Голы: Альварес 15', 59', Льоренте 43', Гризманн 70', Корреа 85', 89'


"Спарта": Виндаль-Енсен, Витик, Панак, Росс, Визнер, Ляци, Кайринен, Ринеш, Красничи (Туци 61'), Рахмани (Олатунджи 60'), Гараслин (Пешек 27').
"Атлетико": Облак, Галан, Лангле, Хименес, Льоренте, Симеоне, де Пауль, Барриос, Галлахер, Сёрлот (Гризманн 59'), Альварес.

По теме
yellow-arrow
Барселона – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Бавария - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
ЛЧ. Слован - Милан 2:3. Гол+пас от Абрахама повышают шансы россонери на попадание в стадию плей-офф
Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости