ЛЧ. Янг Бойз - Аталанта 1:6. После третьего гола подняли белый флаг

Лига чемпионов. 5-й тур

Швейцария. Стадион "Ванкдор"

Янг Бойз - Аталанта, 1:6

Голы: Ганвула Сильвер 11 — Ретеги Матео 9, 39, Фон Бальмоос Давид (автогол) 28, Колашинац Сеад 31, Де Кетеларе Шарль 56, Лазар Самарджич 90.

"Аталанта" Гасперини быстро взяла инициативу в свои руки: сразу после свистка завладела мячом. Это удалось легко, ведь именно команда из Италии разыгрывала мяч с центра поля. "Янг Бойз" не спешили отбирать мяч, а наоборот, присматривались к своим соперникам. Однако недостаточная опека со стороны швейцарцев привела к голу на девятой минуте - голом отметился Матео Ретеги.

После пропущенного мяча "Янг Бойз" быстро реабилитировались перед фанатами на стадионе "Ванкдор": после углового нападающий Силвер Ганвула сравнял счет - 1:1.

Бешеная перестрелка от обеих команд привела к более осторожному темпу игры. Команды начали присматриваться друг к другу, и никто не спешил. Но это длилось недолго - игрокам Гасперини, похоже, надоел такой темп, и они рванули вперед. Резкая контратака привела к угловому, а тот - к голу: после розыгрыша углового Де Кетеларе с разворота пробил по центру ворот. Мяч от рук вратаря пересек "ленточку" - автогол на 28-й минуте матча. Еще через несколько минут голом отметился Колашинац: защитник переиграл голкипера, и счет стал 1:3.

Под конец первого тайма еще раз отметился голом Ретеги - нападающий пробил в левый угол. 45 минут прошли под эгидой подопечных Гасперини.

Второй тайм начался с замен от "Янг Бойз": на поле вышли Виржиньюс и Малес. Однако в дальнейшем они не сыграли ключевой роли в матче 5-го тура Лиги чемпионов. Опять, как и в первом тайме, активность проявляли гости. "Янг Бойз" изо всех сил отбивались от контратак, но на 56-й минуте Де Кетеларе удалось сделать счет 1:5.

После пятого гола "Аталанта" отдала инициативу хозяевам поля. Было заметно, что подопечные Гасперини начали играть вторым номером. Однако контроль мяча у швейцарцев длился всего десять минут - итальянцы снова овладели мячом и продолжили испытывать ворота Давида Бальмооса.

Произошло несколько замен как в составе "Аталанты", так и "Янг Бойз". Одна из замен в составе "Богини" поставила жирную точку в конце матча. На 90-й минуте, вышел Лазар Самарджич вместо Марко Брешианини, который забил гол. Полузащитник прокатил мяч между ног игрока "желто-черных", после чего пробил в правый угол.

Счет 1:6 - победа "Аталанты".

Янг Бойз: Фон Бальмоос Давид, Блюм Левин, Лаупер Сандро, Али Мохамед, Аджам Жауэн (Закари Атекаме), Лакомий Лукаш (Малес, Дариан), Ньясс Шейх, Угринич Филип, Колли Эбрима (Алан Виржиньюс), Ганвула Сильвер (Седрик Иттен), Монтейро Джоэл (Мешак Элиа).

Аталанта: Карнесекки Марко, Коссуну Одилон, Хин Исак (Бен Годфри), Колашинац Сеад (Рафаэл Толой), Куадрадо Хуан, Руджери Маттео, Де Рон Мартен, Пашалич Марио, Де Кетеларе Шарль(Марко Палестра), Брешианини Марко (Лазар Самарджич), Ретеги Матео (Николо Дзаньоло).

Предупреждение: Колли Эбрима 44, Мешак Элиа 73 — Брешианини Марко 45.