Лига Чемпионов
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Левандовский забил свой 100-й гол в Лиге чемпионов
Поляк забил мяч в первом тайме против Бреста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче пятого тура Лиги чемпионов против "Бреста" форвард "Барселоны" Роберт Левандовский забил свой 100-й гол в самом престижном европейском клубном турнире.
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Поляк на 10-й минуте поединка реализовал пенальти.
????????| GOAL: LEWANDOWSKI— GOALSbible (@goalsbiblefc) November 26, 2024
Barcelona 1-0 Brest
pic.twitter.com/SQFgx7HGE5
Добавим, что Роберт в текущем сезоне забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах.
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