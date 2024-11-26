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Левандовский забил свой 100-й гол в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Поляк забил мяч в первом тайме против Бреста

Левандовский забил свой 100-й гол в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче пятого тура Лиги чемпионов против "Бреста" форвард "Барселоны" Роберт Левандовский забил свой 100-й гол в самом престижном европейском клубном турнире.

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Поляк на 10-й минуте поединка реализовал пенальти.

Добавим, что Роберт в текущем сезоне забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах.

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Роберт Левандовский Барселона Брест
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