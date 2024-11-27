Первый для Боша и второй после Роналду: с Шахтером сыграет местечковая легенда, которой аплодировал Камп Ноу

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Роналду

Куман

Сим

Бош

В ПСВ Петера Боша четкая субординация, и на днях тренер о ней напомнил:

"Ничего не изменилось. Люк де Йонг — мой основной нападающий. Вы слишком легко игнорируете его сильные качества. На самом деле это более чем честно, что именно он является моим первым выбором".

Ясно, к чему это.

В последнем туре Эредивизи против "Гронингена" 21-летний американец Рикардо Пепи оформил хет-трик. Тамошняя пресса убеждена, что у него большое будущее. Между тем долговязому Люку уже 34, он понемногу сдает.

"Понятно, что Пепи когда-то заменит де Йонга. Но я не знаю, когда это произойдет".

Вера Боша в Люка безгранична. Слишком долго Петер считался тренером с идеями, которые невозможно реализовать — в Дортмунде, Лионе или где-то еще, пока в Эредивизи-2023/24 де Йонг не наколотил 29 голов в 34 матчах — и Бош наконец-то поднял над головой трофей.

Сейчас в Эйндховене интересная команда, где ветеран Перишич и юный талант Бакайоко играют рядом с достигшими своего расцвета Боскальи, Схаутеном и Тилем.

Впрочем, без Люка все не то.

Он как Ярмоленко в "Динамо": неудачник топ-лиг, но дома — легенда. Еще в 2010-м де Йонг ворвался в большую игру в "Твенте", подкараулив ошибку Стекеленбурга в матче за Суперкубок.

Он учился у Блеза Нкуфо, а когда тот ушел — забил 25 голов за сезон у Стива Макларена.

Это Люк был наконечником в отличной команде Филипа Коку, едва не выбившей из Лиги чемпионов праймовый "Атлетико". Ох и зря тренер его тогда заменил — де Йонг пробивает пенальти куда надежнее Нарсинха!

И даже сейчас, когда карьера подходит к концу, Люк все еще забивает "Аяксу", "Фейенорду", АЗ.

Всего в Эредивизи ветеран наколотил 184 гола; еще 16 — в Кубке и 5 — в Суперкубке Нидерландов. Все это вместе обеспечило ему неоспоримый авторитет:

"Считаю, у меня хорошие шансы завершить в Эйндховене. Контракт не имеет значения, мы с клубом договоримся. Все упирается в физическую форму, и по состоянию на сейчас я хочу продолжать. Я достиг возраста, когда могу выбирать самостоятельно".

Немногие футболисты могут такое сказать, неправда ли?

Но многие ли входят в ТОП-3 по голам со второго этажа в ХХІ веке?

Роналду

103 гола Люка де Йонга ударами головой — второй показатель в Европе после Криштиану Роналду.

Фалькао, Левандовский, Дост — все отстали.

Нападающий ПСВ уверяет — это все от семьи. Его отец Джордж и мама Луки вместе наиграли более 130 матчей за сборные Нидерландов по волейболу. Также профессиональными волейболистами были тетя и все (!) дяди Люка и его брата Сима.

Вы же не забыли Сима де Йонга? Тоже долговязый, но более техничный, больше играл ногами — и лучше всего за "Аякс".

Они с Люком родились в Швейцарии, когда родители там работали. Их папа был большой шишкой — техническим директором Всемирной федерации волейбола (FIVB), пока не поссорился с президентом Рубеном Акостой и не вернулся домой. Люку тогда было 4, Симу — 6.

"Дома мы любили играть в волейбол. Папа играл со мной, а мама — с Симом. Обычно они нас побеждали", - смеется нападающий.

Как он вообще попал в футбол?

Да просто в Дутингеме, где они поселились, совсем рядом была футбольная школа "Де Граафсхапа", вот они с братом и записались.

De droom begon bijna 30 jaar geleden naast Stadion De Vijverberg, toen Luuk en ik over het hek klommen om op het oude trainingsveld lekker te voetballen. Morgen speel ik mijn laatste wedstrijd als profvoetballer in dit mooie stadion. Bedankt daarvoor, het was een eer. pic.twitter.com/R0TMld38EY — Siem de Jong (@siemdejong) May 18, 2023

"В конце концов, мой стиль очень похож на волейбольный. Я играю в воздухе. Моя задача — выбрать время для прыжка, оттолкнуться, только дальше я использую голову, а не руки", - рассуждает Люк.

На решающих стадиях Лиги Европы-2019/20 его "волейбол" довел до экстаза фанов "Севильи". Победный гол "МЮ" и дубль в ворота "Интера" - моменты большой, но также неожиданной славы, поскольку остальные матчи на "Писхуане" Люк завалил. Юсеф Эн-Несири на его месте был и быстрее, и острее. Вся Испания это видела — кроме одного очень упрямого голландца.

Guarda ancora una volta la doppietta Luuk de Jong in finale contro l'@Inter! ????#UELfinal pic.twitter.com/AVyAOLUExj — La UEFA (@UEFAcom_it) August 25, 2020

Куман

Это Рональд Куман летом 2021-го привез Люка на "Камп Ноу".

Тем летом "Барсу" покинули Месси и Гризманн, и вот так он видел им замену, попутно выдав цитату на все времена:

"Если играть навесами, то де Йонг более опасный футболист, чем Неймар".

Последнее очень насмешило Суареса, уже осевшего на "Метрополитано". На вопрос, кого из "Барсы" он бы выделил, Эль Пистолеро отвечал: "Как кого? Лучшего за Неймара".

Не хохотали только "Кулес", потому что рыдали; и еще пресса, хорошо помнившая предыдущие вояжи Люка за границу.

???? Koeman y el potencial de Luuk De Jong: "Todos los equipos deberían tener esa clase de delantero" pic.twitter.com/QYHUGAuyQr — MARCA (@marca) September 10, 2021

Молодым он не заиграл в "Гладбахе", где Люсьен Фавр поставил на Макса Крузе и Раффаэла, а де Йонга еще и обвинил в лени. Далее был полугодовой вояж в "Ньюкасл" - комедия в том числе из-за решения Алана Пардью превратить узкопрофильного таргетмэна в плеймейкера. Наконец, в "Севилье" де Йонг имел полное доверие Лопетеги, однако за первые полгода забил лишь дважды из 33 ударов, а в целом в сезоне-2019/20 имел худшее соотношение голов к xG. Доходило до того, что в центр ставили Мунира.

Представляете, как надо играть, чтобы вместо тебя в центр нападения ставили Мунира?!

Конечно, не помог Люк и Куману в "Барсе", забив под его руководством лишь один гол в Ла Лиге.

А вот дальше произошло интересное — после поражения от "Райо" команду возглавил Хави, и хотя он со старта ставил "каталонский" футбол с контролем, стеночками и все такое, де Йонг вдруг ожил.

В самый сложный для клуба период, когда за "Барсу" вынужденно играли Пуч, Ютгла, Ахомаш, Педрола Люк забил 5 голов, вырвав победу над "Мальоркой", ничьи с "Гранадой" и "Эспаньолом". Ему искренне, без сарказма аплодировал тогда "Камп Ноу"!

"Де Йонг - образцовый профессионал, я ставлю его в пример молодым. И у него неплохая реализация — он забивает один момент из двух", - говорил Хави и даже добавлял, что Люк может остаться в клубе.

Почему не остался?

Потому что уже через месяц плохая реализация вернулась.

Помните гиганта Антея, который черпал силу от самой земли? Вот примерно такой же де Йонг, но ему для силы надо не простая земля, а голландская.

Сим

Вы, наверное, и пропустили за трансферами Левандовского, Рафиньи и Кунде, что тем же летом Люк вернулся из "Барсы" в ПСВ.

Идеальный камбэк, ведь мы знаем, чем это обернулось.

Положа руку на сердце, ему вообще не стоило ехать в топ-лиги, ведь хотя Люк и прибавлял по ходу карьеры, но все равно не перерос Эре. Он слишком прямолинеен, негибкий; зона, где он создает угрозу на поле, критически мала на фоне элитных нападающих.

Гораздо интереснее с футбольной точки зрения был брат Люка Сим, в 2010-х в "Аяксе" не только замыкал, но и разгонял, и придумывал атаки. Но и он феерил сугубо дома.

Более того — Сим тоже провалился в "Ньюкасле"! Комедия была — в 2014-м "Сороки" попрощались с Люком, о котором фаны в соцсетях писали, мол, "им до сих пор снится в кошмарах, что он играет полузащитника", и тем же летом приобрели его брата.

"Что, опять!" - отреагировал „Сент-Джеймс-Парк“.

Оказалось, что да.

У Сима была другая причина провала — травмы, заставившие его рано переехать в Австралию, США, а там и завершить карьеру, однако главного это не отменяет.

???? | In 2011 werd Siem de Jong kampioen tegen broer Luuk.



Zijn zondag de rollen omgedraaid?#psvajahttps://t.co/4dbQT2jySI pic.twitter.com/NTAEjXgzZf — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2018

Свои лучшие баталии братья провели дома, где один тянул к титулам "Аякс", а другой — ПСВ.

Только в сезоне-2016/17 они объединились на "Филипсе" и на удивление это был плохой год для обоих. Однако они не поссорились — это все еще очень дружная семья. Когда Сим официально завершил в 2023-м, Люк написал красивое письмо, которое завершил:

"Я очень горжусь тобой как человеком, братом, другом, и очень ценю фантастическое время, которое мы разделили".

Сейчас у них совместный бизнес — бренд экологичной моды 2050, где все вещи изготовлены из вторичного сырья, а все портные являются беженцами из Третьего мира.

Сим рассказывает: "Большой бюрократии у нас нет, потому что компания еще не большая. Мы контролируем весь цикл. Это увлекательно, но и рискованно, как любой бизнес. Надо брать на себя ответственность".

Братья ее не боятся. Сим не скрывает, что хочет пост в "Аяксе", а Люк — то же самое в ПСВ.

Вероятнее всего, однажды так и будет.

Ну, а пока Люк еще продолжает выступать, и командам уровня "Шахтера" с ним надо быть крайне осторожными. Хотя умеет он немного, но то, что умеет, при недостаточном сопротивлении выполняет отменно: