Первый для Боша и второй после Роналду: с Шахтером сыграет местечковая легенда, которой аплодировал Камп Ноу

В ПСВ Петера Боша четкая субординация, и на днях тренер о ней напомнил:

Ясно, к чему это.

В последнем туре Эредивизи против "Гронингена" 21-летний американец Рикардо Пепи оформил хет-трик. Тамошняя пресса убеждена, что у него большое будущее. Между тем долговязому Люку уже 34, он понемногу сдает.

Вера Боша в Люка безгранична. Слишком долго Петер считался тренером с идеями, которые невозможно реализовать — в Дортмунде, Лионе или где-то еще, пока в Эредивизи-2023/24 де Йонг не наколотил 29 голов в 34 матчах — и Бош наконец-то поднял над головой трофей.

Сейчас в Эйндховене интересная команда, где ветеран Перишич и юный талант Бакайоко играют рядом с достигшими своего расцвета Боскальи, Схаутеном и Тилем.

Впрочем, без Люка все не то.

Он как Ярмоленко в "Динамо": неудачник топ-лиг, но дома — легенда. Еще в 2010-м де Йонг ворвался в большую игру в "Твенте", подкараулив ошибку Стекеленбурга в матче за Суперкубок.

Он учился у Блеза Нкуфо, а когда тот ушел — забил 25 голов за сезон у Стива Макларена.

Это Люк был наконечником в отличной команде Филипа Коку, едва не выбившей из Лиги чемпионов праймовый "Атлетико". Ох и зря тренер его тогда заменил — де Йонг пробивает пенальти куда надежнее Нарсинха!

И даже сейчас, когда карьера подходит к концу, Люк все еще забивает "Аяксу", "Фейенорду", АЗ.

Всего в Эредивизи ветеран наколотил 184 гола; еще 16 — в Кубке и 5 — в Суперкубке Нидерландов. Все это вместе обеспечило ему неоспоримый авторитет:

Немногие футболисты могут такое сказать, неправда ли?

Но многие ли входят в ТОП-3 по голам со второго этажа в ХХІ веке?

103 гола Люка де Йонга ударами головой — второй показатель в Европе после Криштиану Роналду.

Фалькао, Левандовский, Дост — все отстали.

Нападающий ПСВ уверяет — это все от семьи. Его отец Джордж и мама Луки вместе наиграли более 130 матчей за сборные Нидерландов по волейболу. Также профессиональными волейболистами были тетя и все (!) дяди Люка и его брата Сима.

Вы же не забыли Сима де Йонга? Тоже долговязый, но более техничный, больше играл ногами — и лучше всего за "Аякс".

Они с Люком родились в Швейцарии, когда родители там работали. Их папа был большой шишкой — техническим директором Всемирной федерации волейбола (FIVB), пока не поссорился с президентом Рубеном Акостой и не вернулся домой. Люку тогда было 4, Симу — 6.

Как он вообще попал в футбол?

Да просто в Дутингеме, где они поселились, совсем рядом была футбольная школа "Де Граафсхапа", вот они с братом и записались.

De droom begon bijna 30 jaar geleden naast Stadion De Vijverberg, toen Luuk en ik over het hek klommen om op het oude trainingsveld lekker te voetballen. Morgen speel ik mijn laatste wedstrijd als profvoetballer in dit mooie stadion. Bedankt daarvoor, het was een eer. pic.twitter.com/R0TMld38EY