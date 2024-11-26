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ЛЧ. Спортинг - Арсенал 1:5. Дело в отсутствии Аморима или силе соперника?

Лига Чемпионов

Пожалуй, и то, и другое

ЛЧ. Спортинг - Арсенал 1:5. Дело в отсутствии Аморима или силе соперника?

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 5 тур

26.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Главный арбитр: Шимон Марциньяк (Польша)

"Спортинг" - "Арсенал“ 1:5

"Спортинг": Израэль - Диоманде, Кенда, Араухо (Катамо 68), Эдвардс (Браганса 68), Морита (Гардер 78), Сен-Жюст, Тринкау (Симоэш 89), Юльманн, Инасиу (Рейс 89), Дьокереш

"Арсенал": Рая - Габриэл (Кивьор 84), Эдегор (Нванери 79), Гаверц, Калафиори (Зинченко 78), Партей, Мартинелли (Троссард 70), Райс (Мерино 70), Сака, Салиба, Тимбер

Предупреждения: Диоманде 4 - Рая 52

Голы: Инасиу 47 - Мартинелли 7, Гаверц 22, Габриэл 45+1, Сака (пен) 65, Троссард 82

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