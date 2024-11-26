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Слово пацана. Россиянин Сафонов привез гол в матче Бавария - ПСЖ. ВИДЕО
Кинул пацана - гол в ворота на!
Getty Images/Global Images Ukraine
В 5-м туре основного тура Лиги чемпионов "Бавария" принимает ПСЖ.
Главный тренер парижан Луис Энрике не нашел ничего лучшего, чем выпустить в стартовом составе
моска… россиянина Сафонова. За что и поплатился.
На 38-й минуте россиянин налажал после углового, после чего Ким Мин Дже и затолкал мяч в ворота.
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1:0 к перерыву.
Напомним, что
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