Слово пацана. Россиянин Сафонов привез гол в матче Бавария - ПСЖ. ВИДЕО

В 5-м туре основного тура Лиги чемпионов "Бавария" принимает ПСЖ.

Главный тренер парижан Луис Энрике не нашел ничего лучшего, чем выпустить в стартовом составе моска… россиянина Сафонова. За что и поплатился.

На 38-й минуте россиянин налажал после углового, после чего Ким Мин Дже и затолкал мяч в ворота.

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1:0 к перерыву.