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Холанд быстрее всех в истории Лиги чемпионов совершил 50 результативных действий

Лига Чемпионов

Футболист в матче против Фейеноорда открыл счет на 44-й минуте

Холанд быстрее всех в истории Лиги чемпионов совершил 50 результативных действий

Getty Images

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в историю Лиги чемпионов, став самым быстрым игроком, который достиг отметки в 50 G/A.

Футболист открыл счет на 44-й минуте в матче против "Фейеноорда".

За 44 матча за всю свою карьеру в самом престижном еврокубке Холанд отметился 45 голами и 5 ассистами.

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