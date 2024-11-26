Лига Чемпионов
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Холанд быстрее всех в истории Лиги чемпионов совершил 50 результативных действий
Футболист в матче против Фейеноорда открыл счет на 44-й минуте
Getty Images
Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в историю Лиги чемпионов, став самым быстрым игроком, который достиг отметки в 50 G/A.
Футболист открыл счет на 44-й минуте в матче против "Фейеноорда".
За 44 матча за всю свою карьеру в самом престижном еврокубке Холанд отметился 45 голами и 5 ассистами.
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