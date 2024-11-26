Холанд быстрее всех в истории Лиги чемпионов совершил 50 результативных действий

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в историю Лиги чемпионов, став самым быстрым игроком, который достиг отметки в 50 G/A.

Футболист открыл счет на 44-й минуте в матче против "Фейеноорда".

За 44 матча за всю свою карьеру в самом престижном еврокубке Холанд отметился 45 голами и 5 ассистами.