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ЛЧ. Байер - Зальцбург 5:0. Под присмотром Балакина и с дебютом Степанова

Лига Чемпионов
Обновлено

Тотальная доминация от подопечных Хаби Алонсо

ЛЧ. Байер - Зальцбург 5:0. Под присмотром Балакина и с дебютом Степанова

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион Германии начал этот поединок без раскачки, по-хозяйски. А как же иначе. "Фармацевты" с первых секунд укротили мяч к своим ногам и уже не отпускали инициативу. Опасные моменты также начали сыпаться с первых мгновений поединка на "Бай-Арене". В эпицентре событий чаще всего оказывалась главная звезда немцев - Вирц. Флориан частенько крутил хребты оппонентам.

Подопечные Хаби Алонсо давили и зажимали своих визави, что вылилось в пенальти уже на 8-й минуте матча. Шик попал в руку защитнику австрийцев, а наш соотечественник Николай Балакин обратился за помощью к VAR и указал на "отметку". 11-метровый взялся выполнять тот же Вирц, и спокойно развел Шлагера и мяч по разным углам, попав в правую девятку. Без шансов.

ЛЧ. Байер - Зальцбург 5:0. Под присмотром Балакина и с дебютом Степанова - изображение 1

На этом футболисты испанского наставника и не думали останавливаться. Тот же Вирц продолжал кошмарить оборону "Зальцбурга" и в одной из следующих атак заработал опасный штрафной. В итоге, Гримальдо эффектно и мастерски перебросил стенку. Австрийский вратарь даже не прыгал в этом эпизоде, а лишь взглядом провел мяч.

На этом проблемы для гостей не закончились. Мало того, что "Байер" тотально доминировал, по всем игровым компонентам. Да еще и Пепейн Лейндерс был вынужден преждевременно снимать с игры травмированного ивуарийца Конате.

Ближе к экватору первого тайма на мгновение показалось, что игра успокоилась. Хозяева начали вальяжно перекатывать мяч в центре поля. Однако, это была лишь иллюзия. "Байер" только усилил свое давление. В частности, тотально разрывала фланги "красных быков" пара фулбеков немцев Гримальдо-Фримпонг. Ну ничего не могли с этим безудержным дуэтом сделать гости.

ЛЧ. Байер - Зальцбург 5:0. Под присмотром Балакина и с дебютом Степанова - изображение 2

Закономерно пришел и третий мяч. 30 минута - 3:0. Снова в дриблинг пошел 10-й номер "Байера". Вирц просочился между оппонентов и в очередной раз прошил опытного Шлагера. Примечательно, что даже при абсолютно комфортном преимуществе Хаби Алонсо заставлял своих подопечных высоко прессинговать.

ЛЧ. Байер - Зальцбург 5:0. Под присмотром Балакина и с дебютом Степанова - изображение 3

Если думаете, что сценарий игры как-то изменился во втором тайме, то вы совершенно ошибаетесь. Это было тотальное деклассирование соперника, в его классическом понимании. "Байер" просто-напросто "переехал" "Зальцбург", при этом без какого-то ощутимого сопротивления от подопечных нидерландского специалиста.

В конце концов свой гол провел и Шик. Чех мог забивать и больше, но сумел конвертировать свои возможности лишь в один точный выстрел, воспользовавшись передачей Фримпонга.

ЛЧ. Байер - Зальцбург 5:0. Под присмотром Балакина и с дебютом Степанова - изображение 4

А разгром официально оформил вышедший на замену Гарсия. Испанский хавбек буквально налетел на мяч, "вонзив" тот в сетку ворот бедного Шлагера. Австрийский страж ворот старался как мог, но что ты сделаешь, когда твоя оборонительная линия не справляется со своими непосредственными обязанностями, от слова совсем...

ЛЧ. Байер - Зальцбург 5:0. Под присмотром Балакина и с дебютом Степанова - изображение 5

Концовка же матча между "фармацевтами" и "красными быками" ознаменовалась появлением на поле еще одного украинца. На этот раз уже футболиста. Свой дебют за основную команду из Леверкузена и в главном еврокубке отметил 17-летний нападающий Степанов. Артем ничем особо не запомнился, кроме фола. Тем не менее, какое же символическое событие! Однозначно, знаковый день для юного форварда.

Резюмируя, это было филигранное и яркое уничтожение. "Байер" Хаби Алонсо полностью реабилитировался перед домашней публикой после погрома на "Энфилде" от "Ливерпуля" Арне Слота в прошлом туре. Немцы набирают 10 очков и подтягиваются к лидерам турнирной таблицы ЛЧ. Что касается "Зальцбурга", то кажется, что три зачетных балла с "Фейеноордом" были последними для австрийской команды в этой кампании. Потому что дальше "ПСЖ" и два мадридских клуба: "Реал" и "Атлетико". Вы сами все прекрасно понимаете.

ЛЧ. Байер - Зальцбург 5:0. Под присмотром Балакина и с дебютом Степанова - изображение 6

Getty Images/Global Images Ukraine

5-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 26-е ноября

Германия, Леверкузен. "Бай-Арена"

"Баєр" - "Зальцбург" 5:0

Голы: Вирц 8 (пенальти), Гримальдо 11, Вирц 30, Шик 61, Гарсия 72

"Байер": Коварж, Тапсоба, Та, Инкапье (Артур 67), Фримпонг (Телла 68), Гримальдо, Джака, Андрих, Паласиос (Гарсия 47), Вирц (Оньека 76), Шик (Степанов 73).

Главный тренер: Хаби Алонсо.

"Зальцбург": Шлагер, Дедич, Пйонтковский, Байду, Терзич (Гиндо 46), Кларк (Бидструп 46), Гурна-Дуат (Байчетич 46), Диамбу (Капальдо 74), Ео, Конате (Нене 16), Глух.

Главный тренер: Пепейн Лейндерс.

Предупреждения: Ео 58, Андрих 65.

Арбитр: Николай Балакин (Украина).

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