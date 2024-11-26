ЛЧ. Байер - Зальцбург 5:0. Под присмотром Балакина и с дебютом Степанова

Действующий чемпион Германии начал этот поединок без раскачки, по-хозяйски. А как же иначе. "Фармацевты" с первых секунд укротили мяч к своим ногам и уже не отпускали инициативу. Опасные моменты также начали сыпаться с первых мгновений поединка на "Бай-Арене". В эпицентре событий чаще всего оказывалась главная звезда немцев - Вирц. Флориан частенько крутил хребты оппонентам.

Подопечные Хаби Алонсо давили и зажимали своих визави, что вылилось в пенальти уже на 8-й минуте матча. Шик попал в руку защитнику австрийцев, а наш соотечественник Николай Балакин обратился за помощью к VAR и указал на "отметку". 11-метровый взялся выполнять тот же Вирц, и спокойно развел Шлагера и мяч по разным углам, попав в правую девятку. Без шансов.

На этом футболисты испанского наставника и не думали останавливаться. Тот же Вирц продолжал кошмарить оборону "Зальцбурга" и в одной из следующих атак заработал опасный штрафной. В итоге, Гримальдо эффектно и мастерски перебросил стенку. Австрийский вратарь даже не прыгал в этом эпизоде, а лишь взглядом провел мяч.

На этом проблемы для гостей не закончились. Мало того, что "Байер" тотально доминировал, по всем игровым компонентам. Да еще и Пепейн Лейндерс был вынужден преждевременно снимать с игры травмированного ивуарийца Конате.

Ближе к экватору первого тайма на мгновение показалось, что игра успокоилась. Хозяева начали вальяжно перекатывать мяч в центре поля. Однако, это была лишь иллюзия. "Байер" только усилил свое давление. В частности, тотально разрывала фланги "красных быков" пара фулбеков немцев Гримальдо-Фримпонг. Ну ничего не могли с этим безудержным дуэтом сделать гости.

Закономерно пришел и третий мяч. 30 минута - 3:0. Снова в дриблинг пошел 10-й номер "Байера". Вирц просочился между оппонентов и в очередной раз прошил опытного Шлагера. Примечательно, что даже при абсолютно комфортном преимуществе Хаби Алонсо заставлял своих подопечных высоко прессинговать.

Если думаете, что сценарий игры как-то изменился во втором тайме, то вы совершенно ошибаетесь. Это было тотальное деклассирование соперника, в его классическом понимании. "Байер" просто-напросто "переехал" "Зальцбург", при этом без какого-то ощутимого сопротивления от подопечных нидерландского специалиста.

В конце концов свой гол провел и Шик. Чех мог забивать и больше, но сумел конвертировать свои возможности лишь в один точный выстрел, воспользовавшись передачей Фримпонга.

А разгром официально оформил вышедший на замену Гарсия. Испанский хавбек буквально налетел на мяч, "вонзив" тот в сетку ворот бедного Шлагера. Австрийский страж ворот старался как мог, но что ты сделаешь, когда твоя оборонительная линия не справляется со своими непосредственными обязанностями, от слова совсем...

Концовка же матча между "фармацевтами" и "красными быками" ознаменовалась появлением на поле еще одного украинца. На этот раз уже футболиста. Свой дебют за основную команду из Леверкузена и в главном еврокубке отметил 17-летний нападающий Степанов. Артем ничем особо не запомнился, кроме фола. Тем не менее, какое же символическое событие! Однозначно, знаковый день для юного форварда.

Резюмируя, это было филигранное и яркое уничтожение. "Байер" Хаби Алонсо полностью реабилитировался перед домашней публикой после погрома на "Энфилде" от "Ливерпуля" Арне Слота в прошлом туре. Немцы набирают 10 очков и подтягиваются к лидерам турнирной таблицы ЛЧ. Что касается "Зальцбурга", то кажется, что три зачетных балла с "Фейеноордом" были последними для австрийской команды в этой кампании. Потому что дальше "ПСЖ" и два мадридских клуба: "Реал" и "Атлетико". Вы сами все прекрасно понимаете.

Getty Images/Global Images Ukraine

5-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 26-е ноября

Германия, Леверкузен. "Бай-Арена"

"Баєр" - "Зальцбург" 5:0

Голы: Вирц 8 (пенальти), Гримальдо 11, Вирц 30, Шик 61, Гарсия 72

"Байер": Коварж, Тапсоба, Та, Инкапье (Артур 67), Фримпонг (Телла 68), Гримальдо, Джака, Андрих, Паласиос (Гарсия 47), Вирц (Оньека 76), Шик (Степанов 73).

Главный тренер: Хаби Алонсо.

"Зальцбург": Шлагер, Дедич, Пйонтковский, Байду, Терзич (Гиндо 46), Кларк (Бидструп 46), Гурна-Дуат (Байчетич 46), Диамбу (Капальдо 74), Ео, Конате (Нене 16), Глух.

Главный тренер: Пепейн Лейндерс.

Предупреждения: Ео 58, Андрих 65.

Арбитр: Николай Балакин (Украина).