ЛЧ. Манчестер Сити – Фейенорд 3:3. Катастрофа продолжается

Едва ли не впервые за долгие годы к матчу "Манчестер Сити" против гораздо более слабого соперника было приковано столько внимания. Еще бы, "горожане" проиграли в каждом из последних 5 матчей и многим было интересно, не продолжат ли они свою неудачную серию и сегодня. Нет, как оказалось, не продолжат (ну, не поражение ведь).

Стартовый состав от Пепа особо не удивил, он был сбалансированным и логичным. Противостоять сегодня пришлось "Фейенорду", который точно нельзя назвать грандом, но и создать определенные проблемы сопернику они все же умеют, это у них получилось даже сегодня.

Уже с первых минут хозяева поля забрали инициативу, владение и просто спокойно создавали момент за моментом. Эрлинг Холанд, который уже проголодался до голов, в начале едва не открыл счет слабеньким ударом головой, впрочем мяч попал в штангу, после чего его отбил Велленройтер. Первый звоночек, который со временем становился только громче. Еще несколько моментов, которые не завершились голами и наконец "Фейенорду" стало легче, мы даже увидели одну неплохую атаку от нидерландцев. Однако не стоит думать, что это именно заслуга гостей, нет. Это просто "горожане" решили взять небольшую паузу и передохнуть.

Тем не менее, под конец тайма "Фейенорд" нашел свой момент, хороший шанс для удара был и Игора Пайшао, которому не удалось перебросить Эдерсона. После этого последовало наказание в виде пенальти. После углового Квинтен Тимбер, тот что брат Юрриена Тимбера неосторожно сыграл по ноге Холанду, арбитр указал на отметку, а норвежец уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Так что на перерыв команда Гвардиолы ушла в неплохом настроении, они открыли счет, контролируют игру, хоть и удачных комбинаций, к которым мы так привыкли, все еще не хватало. Во втором тайме особых изменений в игре от "Фейенорда" мы не увидели. Зато мы увидели два гола от хозяев. Сначала снова на помощь пришел стандарт. После углового мяч был выбит защитниками, но на подхвате оказался Илкай Гюндоган, который сразу пробил по воротам. Рикошет от Ганцко дезориентировал голкипера и круглый оказался в воротах.

Только после этого мы увидели целостный и собранный гол, то есть когда гости пошли атаковать и пытаться сравнять. Классный пас на фланг, куда забежал Матеуш Нуньеш, а тот мастерской передачей нашел в штрафной площадке Холанда. Классический гол от норвежца, который набежал, оказался там, где надо и когда надо. 3:0 и игра полностью сделана. Сделана же?

После этого "горожане" уже начали думать о выходных и матче против "Ливерпуля", который во многом будет показательным. Зря, как же зря. Разве можно позволять себе такую вальяжность на таком уровне? "Фейенорд" впервые за два месяца выпустил на поле своего главного нападающего Сантьяго Хименеса и пытался сократить отставание. Это им удалось после обрезки от Йошко Гвардиола в очень простой ситуации. Хорватский защитник сбросил мяч точно на Хаджа Мусса, который обошел Эдерсона и отправил круглого в сетку ворот, 3:1.

Как же разозлился Гвардиола на этот гол, он очевидно чувствовал, что его команда слишком расслабилась. За это они и поплатились еще через несколько минут, когда пошла передача в штрафную на Лотомбу, тот переправил круглого в ворота, но после рикошета от Эдерсона и штанги он оказался перед Хименесом, который грудью занес мяч в ворота. И это уже 3:2 и это уже нервы... снова.

Если бы все завершилось просто нервами. Но нет. На последних минутах длинная передача вперед на забегание Лотомбы, которого проспала высоко поднятая линия обороны, он забросил на дальнюю штангу, куда набежал Ганцко и словак выровнял счет на табло! 3:3! Вот это уже настоящий шок. То есть "горожане" уже разучились даже удерживать преимущество в три гола, или что?

Как бы там ни было, а катастрофа продолжается. Да, это не поражение, но снова команда Пепа покидает поле без победы. "Фейенорд" поднимается на 20-е место и имеет в активе 7 очков. А "Сити" падает на 15-ю строчку и имеет лишь 8 очков после 5-ти туров. И это еще не сыгранный второй игровой день. Что случилось с этой командой?

Лига Чемпионов. Этап лиги, 5-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

"Манчестер Сити" — "Фейенорд" 3:3

Голы: Холанд (44, с пенальти, 53), Гюндоган (50) — Хадж Мусса (75), Хименес (82), Ганцко (89)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Льюис, Аканджи, Аке (Симпсон-Пьюзи, 68), Гвардиол — Силва, Гюндоган (Де Брюйне, 68), Нуньеш — Фоден (Макети, 68), Холанд, Грилиш

"Фейенорд": Велленройтер — Ньювкоп (Лотомба, 72), Траунер, Ганцко, Смал (Белен, 68) — Хван (Гонсалес, 90+3), Миламбо (Зерруки, 68), Тимбер — Хадж Мусса, Карранса (Хименес, 72), Пайшао

Предупреждения: Макети (88) – Карранса (57)