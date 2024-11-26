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Левандовский – третий игрок в истории ЛЧ, которому покорились 100 голов в рамках турнира
Есть ли кандидаты на расширение списка?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как мы сообщали ранее, первый гол, забитый Робертом Левандовским в ворота "Бреста", стал для него юбилейным, 100-м в Лиге чемпионов. Поляк – всего третий футболист в истории турнира, которому покорилась эта гроссмейстерская отметка.
До него этот рубеж перешли лишь Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (129). Для того, чтобы стать "сотником" Роберту понадобилось чуть более 13 лет (свой дебютный гол в ЛЧ он забил в октябре 2011-го, еще выступая за дортмундскую "Боруссию", в ворота греческого "Олимпиакоса") и 125 матчей.
Что интересно, Левандовский почти в точности повторил график Месси. Аргентинец в свое время достиг отметки в 100 голов в главном еврокубке также в своем 14 сезоне ЛЧ, но только использовал на два матча меньше (123).
А вот Роналду, который вообще очень долго "запрягал" (отбегал вхолостую 26 первых матчей в ЛЧ), свой 100-й гол забил лишь в 137 игре.
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Появление в ближайшие годы новых покорителей трехзначной голевой отметки не предвидится. Ну разве что Карим Бензема после "шабашки" у саудовских принцев решит еще немного поиграть в Европе.
Топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:
Криштиану Роналду ("МЮ", "Реал", "Ювентус") – 183 матча, 140 голов
Лионель Месси ("Барселона", "ПСЖ") – 163 поединка, 129 мячей
Роберт Левандовский ("Боруссия Д", "Бавария", "Барселона") – 125 матчей, 101 гол
Карим Бензема ("Лион", "Реал") – 152 поединка, 90 голов
Рауль ("Реал", "Шальке") – 142 матча, 71 гол
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