ПСВ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов

UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "ПСВ" из Эйндховена и донецким "Шахтером".

"Шахтер" едет в гости к "ПСВ". В активе "горняков" всего 4 очка после 4 туров, нужно набирать зачетные пункты, чтобы попасть в ту зону, которая позволит сыграть в 1/16 плей-офф турнира. Получится ли у "Шахтера" набрать баллы в этом поединке? Какую тактику изберет Марино Пушич на матч с нидерландским грандом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев