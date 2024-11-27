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ПСВ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
DAZN
UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "ПСВ" из Эйндховена и донецким "Шахтером".
"Шахтер" едет в гости к "ПСВ". В активе "горняков" всего 4 очка после 4 туров, нужно набирать зачетные пункты, чтобы попасть в ту зону, которая позволит сыграть в 1/16 плей-офф турнира. Получится ли у "Шахтера" набрать баллы в этом поединке? Какую тактику изберет Марино Пушич на матч с нидерландским грандом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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