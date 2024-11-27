  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ПСВ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСВ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

ПСВ – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура Лиги чемпионов

DAZN

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 5-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира между "ПСВ" из Эйндховена и донецким "Шахтером".

Читайте такжеПервый для Боша и второй после Роналду: с Шахтером сыграет местечковая легенда, которой аплодировал Камп Ноу

"Шахтер" едет в гости к "ПСВ". В активе "горняков" всего 4 очка после 4 туров, нужно набирать зачетные пункты, чтобы попасть в ту зону, которая позволит сыграть в 1/16 плей-офф турнира. Получится ли у "Шахтера" набрать баллы в этом поединке? Какую тактику изберет Марино Пушич на матч с нидерландским грандом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

По теме
yellow-arrow
Астон Вилла - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.11.2024
yellow-arrow
Ливерпуль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024
yellow-arrow
А дело точно в травмах? Ман Сити — Фейенорд 3:3. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости