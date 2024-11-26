Так говорил Кройф. Пушич рассказал, как Шахтер планирует играть против ПСВ

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич перед матчем Лиги чемпионов с ПСВ ответил на вопросы представителей СМИ.

– Впечатляет статистика ПСВ в этом сезоне – много забитых мячей…

– Да, отличная команда.

- Можете ли вы назвать ПСВ вашим наиболее атакующим соперником этого сезона и как будете останавливать его завтра?

– Атакуя его, как говорил Иоханн Кройф. Это лучшая стратегия. Конечно, если оппонент будет играть лучше, больше владеть мячом или отодвинет нас назад, тогда нам придется защищаться. Это не мой стиль, но даже если это произойдет, ты должен быть организован. Это вызов для нас, потому что сейчас во внутреннем чемпионате мы – команда, которая всегда на сто процентов берет на себя инициативу, забивает больше голов, создает больше возможностей и больше времени находится на чужой половине поля. И когда играешь с таким соперником в Лиге чемпионов, ты знаешь, что тебе иногда придется тоже быть на своей половине. И должен сказать, что мы показываем в больших матчах, что способны и на это. Это не наш стиль, а если нужно, мы должны так играть. Но лучший способ обороны, как я уже говорил, это перехватить инициативу и атаковать, владеть мячом. Кажется, так говорил Йохан Кройф, самый умный тренер всех времен. И он на 100 процентов прав. Мы будем стараться так поступать. Выйдет ли у нас? Я не знаю, увидим завтра.

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– Интересно узнать ваше мнение о мексиканском нападающем ПСВ Ирвинге Лосано.

– Отличный игрок с великолепной карьерой. Он забил много голов. Вингер, отличающийся от, например, Ноа Ланга или Бакайоко, очень решителен, очень быстр, пользуется пространством, умеет забивать. Футболист, против которого очень тяжело играть. Я не знаю, будет ли он играть завтра, увидим, но это фантастический футболист. Как и Сантьяго Хименес. Прекрасный нападающий.