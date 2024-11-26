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ЛЧ. Бавария – ПСЖ 1:0. Смертные грехи Энрике, величие Нойера и тупость Дембеле
Энрике поверил россиянину и проиграл
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 5-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – ПСЖ 1:0
Гол: Ким Мин Чжэ 38
Удаление: Дембеле 56 (вторая ЖК)
Главные клубы Германии и Франции успели за 4 стартовых тура по два раза проиграть, а 17-е и 25-е места соответственно к экватору основного раунда никак не могли радовать ни одну из сторон. Поэтому обе стороны сегодня были настроены на все 3 очка, и это отразилось на стартовых планах обоих тренеров.
Венсан Компани удивил сменой на правом фланге. С одной стороны, спрятал ненадежного сзади Геррейру, предпочтя португальцу дисциплинированного Лаймера. А в пару ему выставил Сане, для которого это был первый выход в основе в ЛЧ. Попытка добавить скорости в переходных фазах, и вполне оправданная. Тактические подтройки были минимальными – ни от агрессивного прессинга не отказался, ни от рискованного билд-апа.
Что касается Луиса Энрике, то он подстроился по полной. Переход на 4-4-2 с Заиром-Эмери и Фабианом в роли номинальных вингеров, быстроногие Дембеле и Барколя в паре впереди. Плюс поставили на ноги Мендеша (был не до конца готов). Но главный сюрприз – Сафонов в стартовом составе. Энрике предпочел россиянина Доннарумме из-за лучшей игре ногами, видимо собираясь контролировать мяч под прессингом. Идея провалилась полностью – кипер и в передачах ногами был посредственен, и гол привез под конец первой половины, да и мяч не держался.
Дебют встречи выдался суперинтенсивным. Обе стороны начали с максималистскими целями – разыгрывать под прессингом и бешено давить без мяча. ПСЖ в обоих компонентах уступал. За счет феноменальной игры Нойера под давлением, пробегов Дэвиса по флангу с мячом (Заир-Эмери физически не успевал) и хитрых манипуляций персональной опекой от Киммиха и Мусиалы (Невеш и Витинья преследовали их всюду) в дебюте моменты на ворота гостей сыпались.
Горецка забежал вторым темпом в быстрой атаке (разогнал Киммих) и из-за плохого приема упустил шанс в самой середине штрафной площади. А затем после отбора на чужой трети (Ким пошел за соперником до подступов чужой штрафной) Киммих нашел в штрафной Мусиалу, но Джамал пробил в кипера. Плюс Коман имел два опасных удара на подступах к углу вратарской, здорово повозив Хакими этим вечером. В первом эпизоде ушел от троих и пробил рядом с ближней. А в конце тайма после передачи Нойер через все поле перекинул с близкого расстояния и Сафонова, и ворота.
Что касается гостей, то у них было пару высоких возвратов после ошибок Дэвиса в билд-апе. Но мячи перехватывал Дембеле, и его слабые скиллы финишинга и фирменный десижн-мейкинг угрозы из потенциально перспективных ситуаций не выжимали. Хотя один раз Усман все же неплохо проверил Нойера, но ветеран еще и на линии был силен этим вечером. Еще один полушанс был у Заира-Эмери, но вундеркинд в игру вообще не вошел.
Но единственный гол до перерыва пришел со стандарта. Киммих дважды закручивал сухие листы. Первый раз в дальний угол и кипер взял. А вот с закруткой в ближний Сафонов не справился. Опеки хрупкого Мусиалы было достаточно, чтобы вратарь грубо ошибся и подарил гол Киму. Джиджи бы так вряд ли вытеснили из вратарской.
Париж выдал свои лучшие минуты в дебюте второй половины. Сработали коррективы Энрике (отказался от персональных ориентировок по Киммиху и Мусиале), но перевесом это назвать было сложно. Тем более, позитивный импульс быстро погас. Сказался еще один смертный грех Энрике – любовь к Дембеле. Усман за полчаса с лишним до конца поймал удаление (споры с арбитром+накладка). На этом игра была закончена.
"Бавария" продолжила атаковать с удвоенной энергией. ПСЖ рисковал, подставлялся под атаки и за новым звеном АПЗ соперника не успевал (Гнабри+Мюллер+Олисе). Мусиала до ухода с поля проверил штангу, Гнабри чудом не забил с метров 5, причем дважды. ПСЖ как для игры в меньшинстве выглядел неплохо, но кроме пары корнеров и попаданий в офсайдные ловушки (показательно, что Компани и не думал предосторожничать) – ничего не срасталось.
1:0. Очень уверенные 1:0. 7-й сухой матч команды Компани кряду. Феноменальный матч Нойера – 3 сейва, две точные разрезающие передачи из двух, один пас под удар и успешная попытка дриблинга, пара фирменных выходов в центр поля. На фоне такого Ману его коллега на другой половине выглядел особенно убого. "Бавария" Компани наконец научилась и не отказываться от доминации на поле, и при этом выглядеть надежно в защите. Баланс, кажется, найден. ПСЖ же был на голову ниже. А удаление лишило их даже надежды на камбек.
Бавария: Нойер – Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Лаймер – Горецка, Киммих – Коман (Гнабри, 72), Мусиала (Мюллер, 77), Сане (Олисе, 71) – Кейн
ПСЖ: Сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Фабиан (Асенсио, 83), Невеш, Витинья, Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 65) – Барколя (Гонсалу Рамуш, 72), Дембеле
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