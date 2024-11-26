ЛЧ. Барселона — Брест 3:0. Юбилей Левандовского и урок прессинга от Флика

"Барселона" прервала серию из двух неудач, одолев дома 12-ю команду Франции.

Это было не так легко, как можно подумать. Да, соперник почти не атаковал, но и каталонцам опять не хватало качества моментов и их реализации.

Повезло еще, что рано забили. У Педри прошел заброс на Левандовского, тот принял мяч грудью, чем дезориентировал голкипера Бизота, который не успел остановиться и врезался в Роберта. Да, это пенальти. Конечно, он сам его реализовал.

К слову, для поляка этот мяч стал 100-м в ЛЧ — ранее эту отметку покоряли только Месси и Роналду.

100 - Robert Lewandowski is the third player to reach 100 goals in Champions League, after Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, being the one among the three that has needed the fewest shots to reach that figure (451, against 527 for Messi and 793 for Cristiano).



Legend. pic.twitter.com/lhDlMhA9Bv — OptaJose (@OptaJose) November 26, 2024

В остальном "Брест" пытался огрызаться, но начиная с 20-й минуты прессинг "Барсы" по всему полю съедал его очень далеко от ворот Пеньи. Сами же хозяева атаковали настырно, но без особого изыска. Фермин запорол два момента — и это все, что придумали.

Видно, что соперники все лучше готовятся к "Барсе" Флика. Заготовки тренера уже выучили, противоядие нашли — отсюда и трудности.

Во втором тайме "Брест" даже гол забил в редкой контратаке — Перейра Лаже отличился, но из офсайда. Этот нюанс "флики-таки" сегодня не подвел.

Ну, а у противоположных ворот в нужный момент проявил себя Дани Ольмо — после прострела Жерара Мартина он не ударил, а убрал на замахе Шардоне и лишь затем в упор прошил Бизота.

"Брест" не "Сельта", а "Монжуик" не "Балаидос", так что 2:0 матч закрыли окончательно. Гол Левандовского в добавленное время был нужен, прежде всего, ему самому - чтоб открыть вторую сотню.

football is too easy for pedri



pic.twitter.com/9HdOr0K7mV — K (@StopThatXavii) November 26, 2024

Для "Барсы" эта победа стала 4-й в 5 матчах ЛЧ, где команда Флика приблизилась к лидерам. Также все более чем хорошо у "Пиратов" - 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Если так пойдет дальше, то оба клуба сыграют в плей-офф.

5-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Брест" - 3:0

Голы: Левандовский, 10 (с пенальти), 90+2, Ольмо, 66

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин (Бальде, 78) — Касадо, Педри (де Йонг, 88) — Рафинья, Фермин Лопес (Торре, 78), Ольмо (Гави, 68) — Левандовский

"Брест": Бизот — Лала, Шардоне, Ле Кардиналь, Айдара — Камара (Февр, 69), Эдмилсон (Мартен, 78), Маньетти — Думбия (Перейра Лаже, 69) — Ажорг (Дель Кастильо, 78), Сима (Бальде, 59)

Предупреждения: Лала, 24, Камара, 63, Ажорг, 74, Ле Кардиналь, 81