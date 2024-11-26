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ЛЧ. Барселона — Брест 3:0. Юбилей Левандовского и урок прессинга от Флика

Лига Чемпионов
Обновлено

Не слишком красиво, зато всухую

ЛЧ. Барселона — Брест 3:0. Юбилей Левандовского и урок прессинга от Флика

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" прервала серию из двух неудач, одолев дома 12-ю команду Франции.

Это было не так легко, как можно подумать. Да, соперник почти не атаковал, но и каталонцам опять не хватало качества моментов и их реализации.

Повезло еще, что рано забили. У Педри прошел заброс на Левандовского, тот принял мяч грудью, чем дезориентировал голкипера Бизота, который не успел остановиться и врезался в Роберта. Да, это пенальти. Конечно, он сам его реализовал.

К слову, для поляка этот мяч стал 100-м в ЛЧ — ранее эту отметку покоряли только Месси и Роналду.

В остальном "Брест" пытался огрызаться, но начиная с 20-й минуты прессинг "Барсы" по всему полю съедал его очень далеко от ворот Пеньи. Сами же хозяева атаковали настырно, но без особого изыска. Фермин запорол два момента — и это все, что придумали.

Видно, что соперники все лучше готовятся к "Барсе" Флика. Заготовки тренера уже выучили, противоядие нашли — отсюда и трудности.

Во втором тайме "Брест" даже гол забил в редкой контратаке — Перейра Лаже отличился, но из офсайда. Этот нюанс "флики-таки" сегодня не подвел.

Ну, а у противоположных ворот в нужный момент проявил себя Дани Ольмо — после прострела Жерара Мартина он не ударил, а убрал на замахе Шардоне и лишь затем в упор прошил Бизота.

"Брест" не "Сельта", а "Монжуик" не "Балаидос", так что 2:0 матч закрыли окончательно. Гол Левандовского в добавленное время был нужен, прежде всего, ему самому - чтоб открыть вторую сотню.

Для "Барсы" эта победа стала 4-й в 5 матчах ЛЧ, где команда Флика приблизилась к лидерам. Также все более чем хорошо у "Пиратов" - 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Если так пойдет дальше, то оба клуба сыграют в плей-офф.

5-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Брест" - 3:0

Голы: Левандовский, 10 (с пенальти), 90+2, Ольмо, 66

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин (Бальде, 78) — Касадо, Педри (де Йонг, 88) — Рафинья, Фермин Лопес (Торре, 78), Ольмо (Гави, 68) — Левандовский

"Брест": Бизот — Лала, Шардоне, Ле Кардиналь, Айдара — Камара (Февр, 69), Эдмилсон (Мартен, 78), Маньетти — Думбия (Перейра Лаже, 69) — Ажорг (Дель Кастильо, 78), Сима (Бальде, 59)

Предупреждения: Лала, 24, Камара, 63, Ажорг, 74, Ле Кардиналь, 81

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
26.11.2024 в 23:54
Сталося те що і гадалося Вболівальників Барси з ПЕРЕМОГОЮ...
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
26.11.2024 в 23:54
Сталося те що і гадалося Вболівальників Барси з ПЕРЕМОГОЮ...
Ответить
1
0

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