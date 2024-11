ЛЧ. Барселона — Брест 3:0. Юбилей Левандовского и урок прессинга от Флика

"Барселона" прервала серию из двух неудач, одолев дома 12-ю команду Франции.

Это было не так легко, как можно подумать. Да, соперник почти не атаковал, но и каталонцам опять не хватало качества моментов и их реализации.

Повезло еще, что рано забили. У Педри прошел заброс на Левандовского, тот принял мяч грудью, чем дезориентировал голкипера Бизота, который не успел остановиться и врезался в Роберта. Да, это пенальти. Конечно, он сам его реализовал.

К слову, для поляка этот мяч стал 100-м в ЛЧ — ранее эту отметку покоряли только Месси и Роналду.

100 - Robert Lewandowski is the third player to reach 100 goals in Champions League, after Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, being the one among the three that has needed the fewest shots to reach that figure (451, against 527 for Messi and 793 for Cristiano).



Legend. pic.twitter.com/lhDlMhA9Bv