Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Барселона — Брест 3:0. Юбилей Левандовского и урок прессинга от Флика
Не слишком красиво, зато всухую
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" прервала серию из двух неудач, одолев дома 12-ю команду Франции.
Это было не так легко, как можно подумать. Да, соперник почти не атаковал, но и каталонцам опять не хватало качества моментов и их реализации.
Повезло еще, что рано забили. У Педри прошел заброс на Левандовского, тот принял мяч грудью, чем дезориентировал голкипера Бизота, который не успел остановиться и врезался в Роберта. Да, это пенальти. Конечно, он сам его реализовал.
К слову, для поляка этот мяч стал 100-м в ЛЧ — ранее эту отметку покоряли только Месси и Роналду.
100 - Robert Lewandowski is the third player to reach 100 goals in Champions League, after Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, being the one among the three that has needed the fewest shots to reach that figure (451, against 527 for Messi and 793 for Cristiano).— OptaJose (@OptaJose) November 26, 2024
Legend. pic.twitter.com/lhDlMhA9Bv
В остальном "Брест" пытался огрызаться, но начиная с 20-й минуты прессинг "Барсы" по всему полю съедал его очень далеко от ворот Пеньи. Сами же хозяева атаковали настырно, но без особого изыска. Фермин запорол два момента — и это все, что придумали.
Видно, что соперники все лучше готовятся к "Барсе" Флика. Заготовки тренера уже выучили, противоядие нашли — отсюда и трудности.
Во втором тайме "Брест" даже гол забил в редкой контратаке — Перейра Лаже отличился, но из офсайда. Этот нюанс "флики-таки" сегодня не подвел.
Ну, а у противоположных ворот в нужный момент проявил себя Дани Ольмо — после прострела Жерара Мартина он не ударил, а убрал на замахе Шардоне и лишь затем в упор прошил Бизота.
"Брест" не "Сельта", а "Монжуик" не "Балаидос", так что 2:0 матч закрыли окончательно. Гол Левандовского в добавленное время был нужен, прежде всего, ему самому - чтоб открыть вторую сотню.
football is too easy for pedri— K (@StopThatXavii) November 26, 2024
pic.twitter.com/9HdOr0K7mV
Для "Барсы" эта победа стала 4-й в 5 матчах ЛЧ, где команда Флика приблизилась к лидерам. Также все более чем хорошо у "Пиратов" - 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Если так пойдет дальше, то оба клуба сыграют в плей-офф.
5-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Брест" - 3:0
Голы: Левандовский, 10 (с пенальти), 90+2, Ольмо, 66
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин (Бальде, 78) — Касадо, Педри (де Йонг, 88) — Рафинья, Фермин Лопес (Торре, 78), Ольмо (Гави, 68) — Левандовский
"Брест": Бизот — Лала, Шардоне, Ле Кардиналь, Айдара — Камара (Февр, 69), Эдмилсон (Мартен, 78), Маньетти — Думбия (Перейра Лаже, 69) — Ажорг (Дель Кастильо, 78), Сима (Бальде, 59)
Предупреждения: Лала, 24, Камара, 63, Ажорг, 74, Ле Кардиналь, 81
Популярное сейчас
- "Думаю, он следующий", - Вернидуб назвал игрока, которого Кривбасс готов продать
- Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому
- Клуб Первой лиги - на грани прекращения существования
- Байер - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Комментарии 1